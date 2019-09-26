В школах Ямала открылись "Точки роста"

ТАСС, 26 сентября. Ямал присоединился к федеральному марафону – в 50 субъектах страны открылись "Точки роста" - это центры образования технологического, гуманитарного и цифрового профилей. В автономном округе работа "Точек роста", которые войдут в единую федеральную сеть, стартовала в 10 школах: в селах Белоярск, Катравож, Мужи, Ныда, поселках Тазовский, Красноселькуп, Пурпе и Новый Порт, а также в Салехарде и Муравленко.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, это значимое для реализации регионального проекта "Современная школа" событие. "Мы живем в сильном регионе, у нас большие возможности. Наша система образования – одна из лучших в стране. Это ежегодно доказывают наши педагоги и сами ученики, успехами которых мы гордимся. Сегодня перед учителями стоит серьезная задача - справиться с вызовами времени, чтобы наши дети получали качественные и разносторонние знания. Очевидно, будущее - за цифровыми технологиями. Уверен, "Точки роста" на Ямале станут эффективной площадкой для укрепления профобразования и востребованными образовательными центрами в деле подготовки школьников к получению профессии", – сказал глава региона.

Каждая "Точка роста" отремонтирована в соответствии с брендбуком, утвержденным Минпросвещения России, оснащена современным оборудованием, мебелью. В помещениях центров оборудованы шахматные гостиные, коворкинг-пространство, где выделена зона отдыха с удобной современной мебелью и медиа-зона. В аудиториях для обучения технологии имеется 3D оборудование, а также есть место, где ребята смогут выставить свои творческие работы.

По словам заместителя главы региона Татьяны Бучковой, современная школа – это не только новое оборудование и стильный дизайн помещений. Это "точка роста" для каждого ученика. Здесь ребята смогут обсуждать с педагогами и сверстниками интересные идеи, реализовывать совместные проекты, освоить компетенции, которые помогут более успешно учиться и достигать личностных результатов.

В планах – использование инфраструктуры Центров во внеурочное время как общественного пространства для развития цифровой грамотности населения, творческой и социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

О "Точках роста"

Деятельность "Точек роста" будет направлена на формирование современных навыков у обучающихся, в том числе таких областях как "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности". Центры образования создаются на базе школ, расположенных в сельской местности и малых городах в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Их главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания. К 2024 году в стране появятся 16 тыс. таких центров. Для подготовки к работе в центрах летом этого года более 2,5 тыс. педагогов сельских школ освоили современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков "Кванториум" в 21 регионе России. 11 тыс. сельских учителей повысили квалификацию в режиме онлайн.