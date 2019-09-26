Владимир Федосеев и БСО им. П. И. Чайковского выступят в Германии

МОСКВА, 26 сентября. 26-28 сентября 2019 года на гастроли в Германию приедут Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского. Музыканты выступят в Мюнхене и Эрезинге под эгидой международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

26 сентября в Еврейском центре Мюнхена и Баварии пройдет мероприятие "Музыка в диалоге: жизнь между войной и миром", посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда: эта важная дата отмечалась в России в январе 2019 года.

В концерте примут участие рожденные в 1932 году народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра Владимир Федосеев и экс-президент Центрального совета евреев в Германии, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох. Музыкальное сопровождение их беседы обеспечит наиболее титулованный и известный ансамбль Большого симфонического оркестра – струнный квартет. Сегодня в его составе – лауреаты международных конкурсов Сергей Костылев (скрипка), Антон Якушев (скрипка), Елена Федотова (альт), Федор Землеруб (виолончель).

27 сентября Большой симфонический оркестр под управлением Владимира Федосеева даст благотворительный концерт в монастыре Клостеркирхе-Херц-Джесу в рамках проекта Artist in Residence. В программе – Адажиетто из Симфонии № 5 Г. Малера, Концерт для фортепиано с оркестром № 9 Вольфганга Амадея Моцарта, Серенада для струнного оркестра П. И. Чайковского. Солировать будет советская и австрийская пианистка, лауреат престижных мировых премий Елизавета Леонская.

"Идея реконструкции исторического "Концерта освобождения" (Liberation Concert), который дали после окончания войны в 1945 году в монастыре святой Оттилии пережившие холокост евреи, сама по себе замечательна, – рассказывает художественный руководитель оркестра Владимир Федосеев. – Именно здесь, в юго-западной части Мюнхена, в послевоенные годы расположился госпиталь, благодаря которому многим удалось выжить. Прекрасно и развитие этой идеи: превращение одного выступления в серию концертов в рамках проекта Artist in Residence. Для всех артистов Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского и для меня лично возможность продолжить новую социально важную серию концертов Liberation Concerts имеет большое значение. Ведь в юности я сам пережил блокаду Ленинграда и прекрасно понимаю, каково это – жить дальше и стараться творить добро, оставив позади воспоминания о необычайно жестоком времени. Думаю, лучшим выразителем наших чувств и переживаний в связи со столь непростыми историческими событиями будет музыка".

28 сентября струнный квартет Большого симфонического оркестра выступит в Мюнхенском Künstlerhaus, где исполнит Струнный квартет № 8 Д. Шостаковича и Струнный квартет № 1 П. И. Чайковского.

Возрастная категория 12+.

Места проведения:

Еврейский центр Мюнхена и Баварии, Israelitische Kultusgemeinde München und Bayern, Sankt-Jakobs-Platz 18, 80331 München;

Монастырь Клостеркирхе-Херц-Джесу, Klosterkirche St. Ottilien, Erzabtei 1, 86941 Eresing Эрезинг;

World Conference Center Bonn (Всемирный конференц-центр Бонна).

Программа:

26 сентября – концерт в Мюнхене

27 сентября – концерт в Эрезинге

28 сентября – концерт в Мюнхене

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org