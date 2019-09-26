Главный архитектор Москвы примет участие в "Открытом городе"

Москва, 26 сентября. Главный архитектор Москвы и куратор образовательного проекта "Открытый город" Сергей Кузнецов откроет программу одноименной конференции, которая пройдет 3-4 октября в Музее архитектуры им. Щусева, примет участие в оценке студенческих презентаций и награждении победителей.

Также в числе участников конференции основатели бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры" Александр Цимайло и Николай Ляшенко, архитектор и первый заместитель директор бюро "Остоженка" Андрей Гнездилов, партнер-основатель ТПО "Резерв" Владимир Плоткин, заместитель руководителя департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова, директор Архитектурной школы МАРШ Никита Токарев, глава "Архитектурного бюро Тимура Башкаева" Тимур Башкаев, основатели Buromoscow Юлия Бурдова и Ольга Алексакова, старший партнер ландшафтной компании Arteza Денис Кусенков, куратор фестиваля молодых архитекторов "Перспектива" Никита Асадов и руководитель "Архитектурного бюро Асадова" Андрей Асадов, сооснователь Citizenstudio Михаил Бейлин, основатель бюро WALL Рубен Аракелян, директор Urban Policy Institute и советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец, партнер KOSMOS Architects Артем Китаев, директор по продукту девелоперской группы "Сити-XXI век" Мария Могилевцева-Головина, глава Московского территориального управления Группы "Эталон" Максим Берлович, а также студенты ведущих московских вузов МАРХИ, ГУЗа, МГСУ, МИТУ-МАСИ, МАРШа, РУДН, РАНХиГС и вузов Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Воронежа, Чебоксаров, Ростова-на-Дону, Калуги, Нижнего Новгорода, Ярославля и других городов России.

Более 3 тыс. студентов учится в профильных вузах и факультетах вузах Москвы; около 1,8 тыс. человек посетили "Открытый город" в прошлом году; преподаватели и студенты более, чем 18 вузов из 12 городов России приняли участие в программе "Открытого города" за время существования проекта, более 40 экспертов выступят на конференции 2019 года.

"Мы сделали многогранный проект. Во-первых, конференция "Открытый город" – это срез образовательных практик как государственных вузов, которые обладают большой базой и историей, так и частных курсов и школ, которых, которые мобильно реагируют на потребности профессии, обучая компьютерным программам, бизнес-процессам, тому, что на острие. Во-первых, "Открытый город" – это полный образовательный цикл, где есть теоретическая и практическая части, опыт самопрезентации, знакомство с практикующими архитекторами и девелоперами. В-третьих, мы собрали пул спикеров и кураторов, в который входят как признанные архитекторы – например, бюро Тотана Кузембаева, "Гинзбург Архитектс", Blank Architect, так и молодые бюро, кто-то из них, в частности, KOSMOS Architects уже выиграли и получили премии в ряде международных конкурсов, а кто-то только начал свой профессиональный путь. Это разные подходы к бизнесу и проектированию, разные традиции с которыми можно познакомиться на одной площадке. Мы создали проект, где архитекторы встречаются с девелоперами, начинающие со звездами, работодатели с потенциальными сотрудниками, студенты из разных вузов и городов", – рассказал Сергей Кузнецов.

Программа конференции "Открытый город" традиционно включает два дня. Первый день – студенческие форматы. Это презентация работы воркшопов, которых в этом году было 12, и защита лучших дипломных работ перед Архсоветом Москвы. В этот же день пройдет презентация итогов исследовательской программы "Наследие 2.0", сокуратором которой выступил департамент культурного наследия города Москвы. На презентации слушателям представят книгу-исследование – первый полный мануал для архитектора, включающий специфичные вопросы работы с памятниками архитектуры и истории. В него вошли юридические статьи, порядок согласовательных процедур, комментарии архитекторов и многое другое.

Второй день посвящен образовательным форматам. 4 октября в программе "Открытого города" марафон "Свое бюро. Истории неудач и триумфов от 15 молодых бюро". О старте собственных компаний расскажут представители бюро FAS(t), FORM, MODUL, Snou, APREL Architects, Prostor collective, Творческого объединения "Утро", "Мастерская", "Практика" и другие. А также public talk "Архитектура на обложке: хайп или репутация?" Как с нуля сделать имя/построить бренд в архитектуре – 10 лайфхаков для продвижения начинающего архитектора. Об этом расскажут редакторы архитектурных и городских СМИ: Архи.ру, интернет-портала arch:speech, "Интерьер + дизайн", Strelka.mag и др.

Закроет конференцию церемония награждения победителей, 10 человек из которых будут премированы образовательной поездкой в Голландию, а остальные получат сертификаты на обучающие курсы. Награды станут возможны благодаря партнерам "Открытого города", компаниям Roca, Группа ПСН, Capital Group, Группа "Эталон", Сити XXI век, Synthesis, Софт Культура, META education и ТОЧКА РОСТА.

Возрастная категория 18+.

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