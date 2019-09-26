Проблему передачи части муниципальных полномочий обсудят на форуме в Мичуринске

Москва, 26 сентября 2019 г. Эксперты обсудят проблему передачи части государственных и муниципальных полномочий гражданскому обществу на форуме в Мичуринске.

Пятый в этом году форум Общественной палаты РФ "Сообщество" начинается 26 сентября и продлится два дня в городе Мичуринске Тамбовской области. Тема форума — "Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий".

Активизация гражданского общества и его вовлечение в исполнение задач в рамках государственных и муниципальных полномочий станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят эксперты в рамках форума. По словам члена Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Игоря Галл-Савальского, на сегодняшний день очевидны предпринимаемые государством усилия по активизированию гражданского общества. Однако система сохранения общества в таком активном, заинтересованном состоянии еще не сформировалась.

"Если мы говорим о построении систематического гражданского общества, то его устойчивость не должна зависеть только от президента. Она должна зависеть от других исполнительных органов власти, которые обязаны передавать часть государственных и муниципальных полномочий, и от бизнес-сообщества, которое может часть социальной работы брать на себя и делегировать свои полномочия гражданскому обществу. Пусть они делают территорию более красивой, более обустроенной и, в конце концов, более дорогой", — заявил эксперт.

Он также отметил, что на форуме "Сообщество" он планирует поделиться с другими участниками тем опытом, который был накоплен в Новосибирской области при реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" вместе Общероссийским народным фронтом.

"Мы посмотрим, как в муниципальных образованиях Мичуринска реализуются задачи президента по передачи части государственных и муниципальных полномочий, что мешает муниципалитетам эту работу каким-то образом вычленить и передать или, наоборот, что помогает им; может, они нашли какие-то ходы, возможности, ресурсы для этой работы. Это основное содержание работы нашей комиссии", — отметил Галл-Савальский.

Наряду с делегированием полномочий, по словам члена Общественной палаты, будет также обсуждаться тема, на которой настояли местные жители, — участие гражданского общества в исполнении национальных проектов.

"Я вижу, каковы ожидания государства от населения и где гражданское общество могло бы найти те лакуны, которые только оно и может закрыть. Еще ни одно экспертное ведомство, министерство не способно в настоящее время на организацию межведомственной работы. Только под очень жестким контролем президента они на это идут, а как только он отворачивается, разбегаются в разные стороны. А как правило, общие проблемы у граждан возникают вот в этих областях, межведомственных взаимодействиях", — пояснил эксперт.

Говоря о форуме в Мичуринске, Галл-Савальский отметил важность его проведения не в региональном центре, а небольшом, очень интересном городе, где большой интерес представляет возможность изучения работы территориального общественного самоуправления, доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее.

"Соборность в России всегда начиналась с маленьких общин, и потом устраивалась система государственного уровня", — сказал член ОП.

Регистрация на форум для участников и СМИ.

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.

По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

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