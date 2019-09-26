Прием работ на конкурс "СМИротворец" завершится 1 октября

​​​​​​Москва, 26 сентября 2019 г. Прием работ на ХI Всероссийский конкурс "СМИротворец" завершится 1 октября. По Приволжскому и Дальневосточному ФО уже составлены шорт-листы и сформирована программа подведения итогов. Формируется список участников конкурса по Южному ФО, скоро жюри приступает к очередному голосованию. Журналисты других федеральных округов еще могут отправить свои публикации и сюжеты на конкурс, для них прием работ закончится 1 октября 2019 года.

Экспертный совет уже рассмотрел более 500 конкурсных работ из ДФО и около 1000 ― из ПФО. Финальные мероприятия окружных этапов состоятся в Хабаровске 11-12 октября и в Ижевске 16-17 октября 2019 г. Лауреатов ждут семинары, творческие встречи, пресс-туры и экскурсии. Победители окружных этапов представят регион на федеральном этапе в ноябре в Москве.

Цель конкурса ― поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года. К участию в творческом состязании приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и локальных изданий (в том числе этнических) в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Родные языки", а также специальная номинация для студентов профильных факультетов вузов ― "Поколение мультимедиа".

В Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, и в Год языков коренных народов России особенно актуальной становится номинация "Родные языки". Редко какой конкурс может себе позволить рассматривать творческие работы на всех, без исключения, языках народов, проживающих в многонациональной, а значит многоязычной стране. "СМИротворец" традиционно принимает журналистские работы от этнических и локальных СМИ, где диалог с аудиторией чаще всего ведется именно на родном языке большинства местных жителей. Отметим, что в данной номинации рассматриваются глубокие материалы, острые репортажи, проблемные статьи о родных языках, отношении к языку самих носителей, представителей малых народов, о популярности и забвении, о том, из чего состоит языковая культура того или иного народа и почему она так важна для государства.

О конкурсе

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ИА ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей.

Возрастная категория 0+.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке: http://concours.nazaccent.ru/2019/

Дополнительная информация по телефонам: +7 (495) 978-02-89, +7 (903) 103-91-70.

Материалы принимаются по электронному адресу konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".

Пресс-служба конкурса "СМИротворец",

тел. +7(903)103-91-70, +7(495)978-02-89,

Анжелика Засядько, pressa@nazaccent.ru