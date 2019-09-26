Московский Синодальный хор исполнит в Берлине духовную музыку

МОСКВА, 26 сентября. Московский Синодальный хор выступит в Берлине 28-29 сентября 2019 года в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

28 сентября состоится вечерний концерт в католической церкви святого Матфея. Будет исполнено произведение митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, хора и органа – оратория "Страсти по Матфею".

29 сентября коллектив примет участие в утренней праздничной божественной литургии в кафедральном православном соборе Берлина. В этот же день Московский Синодальный хор представит в соборе Воскресения Христова вечерний концерт шедевров русской духовной музыки.

Выступления пройдут под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова и дирижера Михаила Котельникова. Солистами станут Анна Половинкина, Евгения Кузнецова, Даниил Семенов, Илья Хардиков, Татьяна Щерба.

Синодальный хор – старейший в России профессиональный музыкальный коллектив, ведущий свою историю еще с XVI века от хора Патриарших певчих дьяков.

Нынешний Московский Синодальный хор начал свое возрождение в 2009 году с назначением митрополита Волоколамского Илариона настоятелем храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке в Москве, где с 1948 года сохранялись традиции московской школы церковного пения под руководством регента Николая Матвеева.

Сегодня в составе коллектива 80 певцов. Помимо участия в торжественных богослужениях Московский Синодальный хор выступает в России и за рубежом, представляет российскую культуру во многих международных проектах. Так, коллектив выбран в качестве партнера главным хором Ватикана – Хором Папской музыкальной Сикстинской капеллы.

Руководитель Московского Синодального хора с 2009 года – заслуженный артист России Алексей Пузаков.

Возрастная категория 0+

Места проведения:

церковь святого Матфея

кафедральной собор Воскресения Христова.

Программа:

28-29 сентября – концерты в Берлине

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org