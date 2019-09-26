Никита Борисоглебский выступит с Большим симфоническим оркестром на Beethovenfest

Москва, 26 сентября. 29 сентября 2019 года в Бонне на закрытии Beethovenfest – одного из крупнейших в мире фестивалей академической музыки – состоится концерт выдающегося российского скрипача Никиты Борисоглебского и Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под управлением маэстро Владимира Федосеева. Выступление пройдет в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Музыканты исполнят симфоническую картину "Ночь на Лысой горе" Модеста Мусоргского, Концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор Сергея Прокофьева, симфонию "Манфред" Петра Чайковского. За пультом – маэстро Владимир Федосеев, народный артист СССР, один из самых известных современных дирижеров, приглашенный дирижер оркестров Токийской филармонии, Баварского радио, Национального филармонического оркестра французского радио, Берлинского симфонического, Дрезденского филармонического и симфонического оркестра NHK. С 1974 года В. Федосеев руководит Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского.

34-летний российский скрипач Никита Борисоглебский известен как один из ярчайших молодых виртуозов, завораживающий публику собственным исполнительским стилем на лучших сценах мира. В 18 лет он стал самым молодым солистом Московской филармонии. Лауреат престижных международных конкурсов, заслуженный артист России, музыкант активно расширяет географию своих выступлений и пространство творческих поисков. Его инструмент – скрипка 1720-х годов работы Маттео Гоффриллера.

Скрипач выступает с ведущими оркестрами по всему миру. В числе этих коллективов – Национальный оркестр Бельгии, Оркестр финского радио, Симфонический оркестр Сан-Паулу, Симфонический оркестр Борнмута, Хельсинкский филармонический оркестр, Göteborgs Simfoniker. Борисоглебский выходит на сцену с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Кшиштоф Пендерецкий, Юрий Симонов, Сакари Орамо, Давид Авхам.

Никита Борисоглебский не впервые участвует в Beethovenfest: 11 лет назад, в 2008 году, скрипач уже приезжал в Бонн и выступал на Бетховенском фестивале в рамках проекта Campus вместе с оркестром Санкт-Петербургской консерватории.

"Специально для Германии мой давний друг, композитор Кузьма Бодров написал "Каприс для скрипки с оркестром". И на первом выступлении под руководством маэстро Сергея Стадлера мы исполнили это сочинение. Затем на площадке Бетховенфеста сыграли Скрипичный концерт ми минор Феликса Мендельсона. Дирижировал маэстро Петер Гюльке. В 2009 году вместе с Кузьмой Бодровым вновь оказались в Бонне. Выступали уже вдвоем, без оркестра. Концерт не входил в программу фестиваля, но, находясь на родине Бетховена, вспоминали именно о Бетховенфесте. С большим удовольствием исполнили "Рейнскую сонату" Кузьмы. Это произведение он написал под впечатлением от своего первого путешествия в Бонн", – вспоминает скрипач.

Концерт Никиты Борисоглебского с Большим симфоническим оркестром под управлением Владимира Федосеева будет транслироваться в прямом эфире на радиостанции "Культура" 91,6 FM (Москва). Партнер трансляции – немецкая международная общественная медиакомпания Deutsche Welle. Через Deutsche Welle концерт будет также транслироваться всеми специализирующимися на культуре и классической музыке земельными радиоканалами Германии.

"Бетховенский фестиваль 2019 года счастлив гастролям БСО – оркестра с богатейшими традициями – под управлением легендарного главного дирижера Владимира Федосеева. В программе – два музыкальных рассказа: "Ночь на лысой горе" Модеста Мусоргского с его диким шабашем ведьм и "Манфред" Петра Ильича Чайковского, портрет души романтического героя с ее надрывами и противоречиями. Завершает программу Второй концерт для скрипки с оркестром Сергея Прокофьева: виртуозное сочинение, ориентированное как на "новую простоту", так и на классицизм. Бонн рад приветствовать трех великих русских композиторов!", – отмечает Ника Вагнер, художественный руководитель Бетховенского фестиваля.

"Концерт Большого симфонического оркестра имени Чайковского на Бетховенском фестивале – дань уважения великой русской музыкальной традиции и одновременно – исполненная взаимного уважения встреча двух великих культур. Эта встреча – лишнее подтверждение того, что музыка является универсальным языком общения, особенно в моменты разноголосицы и диссонанса", – подчеркивает генеральный директор немецкой международной общественной медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург.

"Выступление Большого симфонического оркестра на фестивале "Бетховенфест" – большая честь для всех нас. Этот концерт является частью большой программы "Русских сезонов" и вносит свой вклад в укрепление российско-германского сотрудничества. Мы уверены: культура сегодня выступает послом мира, сближает людей разных возрастов, вкусов и национальностей. Концерты подобного уровня и значения вызывают гордость, дают нам возможность восхититься как богатым наследием русской культуры, так и высочайшим исполнительским мастерством музыкантов", – отмечает директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

В 2019 году Бетховенский фестиваль проходит в Бонне с 6 по 29 сентября.

Возрастная категория 12+.

Место проведения: World Conference Center Bonn (Всемирный конференц-центр Бонна), зал Нью-Йорк, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn.

Программа: 29 сентября, 18:00 – концерт Большого симфонического оркестра под управлением В. Федосеева, солист – Никита Борисоглебский.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

О проекте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org