Определены финалисты Конкурса муниципальных стратегий 2019

Москва, 26 сентября 2019 г. Жюри подвело итоги заочного полуфинала VI конкурса муниципальных стратегий (КМС–2019), в котором приняли участие 8 заявок в номинации "Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019" и 10 заявок в номинации "Лучшая стратегия сельского поселения 2019".

В финал конкурса, который состоится 28 октября 2019 г. в рамках первого дня работы XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России", вышли:

"Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019":

Октябрьский район Ростовской области – 15 баллов;

Черемховское районное муниципальное образование Иркутской области – 14 баллов;

Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан – 13 баллов..

"Лучшая стратегия сельского поселения 2019":

сельское поселение Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области – 15 баллов;

сельское поселение Казацкий сельсовет Елецкого района Липецкой области – 12 баллов;

Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Республики Татарстан – 11 баллов.

Материалы финалистов и итоги голосования жюри размещены на официальном сайте Форума стратегов в разделе "Конкурс".

Организаторами КМС-2019 выступают Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Комитет гражданских инициатив.

О конкурсе

КМС-2019 проходит в двух номинациях. Первая - "Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019". Для целей КМС-2019 под "сельским муниципальным районом – стратегом" понимается муниципальное образование – муниципальный район, в котором на дату подачи заявки:

1) доля сельского населения составляет не менее 40%;

2) имеется стратегия социально-экономического развития района, принятая/обновленная позже 28.06.2014;

3) хотя бы одно сельское поселение имеет официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического развития.

Участник данной номинации должен представить комплект из стратегии района и стратегий сельских поселений (от одного до пяти), входящих в муниципальный район. Одним из критериев оценки является вовлеченность сельских поселений в разработку стратегии района и согласованность стратегии района и сельских поселений. В очной части конкурса должны участвовать представители и района, и хотя бы одного сельского поселения.

Вторая - "Лучшая стратегия сельского поселения 2019". В ней участвуют муниципальные образования – сельские поселения, имеющие официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического развития.

Финал и торжественная церемония награждения победителей КМС-2019 пройдут в рамках Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий" 28 октября 2019 года.

Юлия Рябкова, ответственный секретарь КМС-2019, руководитель Единого центра приема заявок КМС-2019. Электронная почта: konkurs2019@leontief.ru, телефон 8(960) 248-17-72.

О форуме

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в Форуме принимают участие порядка 1000 экспертов: представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты. Более подробную информацию о ходе подготовки, спикерах и мероприятиях программы можно узнать на сайте http://www.forumstrategov.ru/

Возрастная категория 18+.

Аккредитация СМИ на мероприятие обязательна:

https://forumstrategov.ru/pressa/registration.php

Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская",

ул. Кораблестроителей, 14.

Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, РИА "ФедералПресс", журнал "Регионы России", Издательский дом "Гудок".

Информационные партнеры: Научный информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика", научно-практический журнал "Местное право", журнал "Эффективное антикризисное управление. Практика".

Научные журналы – партнеры форума: Научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный рецензируемый журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент".

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