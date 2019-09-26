Определены финалисты Конкурса муниципальных стратегий 2019

Москва, 26 сентября 2019 г. Жюри подвело итоги заочного полуфинала VI конкурса муниципальных стратегий (КМС–2019), в котором приняли участие 8 заявок в номинации "Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019" и 10 заявок в номинации "Лучшая стратегия сельского поселения 2019".
В финал конкурса, который состоится 28 октября 2019 г. в рамках первого дня работы XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России", вышли:
"Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019":
- Октябрьский район Ростовской области – 15 баллов;
- Черемховское районное муниципальное образование Иркутской области – 14 баллов;
- Пестречинский муниципальный район Республики Татарстан – 13 баллов..
"Лучшая стратегия сельского поселения 2019":
- сельское поселение Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области – 15 баллов;
- сельское поселение Казацкий сельсовет Елецкого района Липецкой области – 12 баллов;
- Каенлинское сельское поселение Нижнекамского района Республики Татарстан – 11 баллов.
Материалы финалистов и итоги голосования жюри размещены на официальном сайте Форума стратегов в разделе "Конкурс".
Организаторами КМС-2019 выступают Общественная палата РФ, Общероссийский конгресс муниципальных образований, МЦСЭИ "Леонтьевский центр", Комитет гражданских инициатив.
О конкурсе
КМС-2019 проходит в двух номинациях. Первая - "Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019". Для целей КМС-2019 под "сельским муниципальным районом – стратегом" понимается муниципальное образование – муниципальный район, в котором на дату подачи заявки:
1) доля сельского населения составляет не менее 40%;
2) имеется стратегия социально-экономического развития района, принятая/обновленная позже 28.06.2014;
3) хотя бы одно сельское поселение имеет официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического развития.
Участник данной номинации должен представить комплект из стратегии района и стратегий сельских поселений (от одного до пяти), входящих в муниципальный район. Одним из критериев оценки является вовлеченность сельских поселений в разработку стратегии района и согласованность стратегии района и сельских поселений. В очной части конкурса должны участвовать представители и района, и хотя бы одного сельского поселения.
Вторая - "Лучшая стратегия сельского поселения 2019". В ней участвуют муниципальные образования – сельские поселения, имеющие официально утвержденную действующую стратегию социально-экономического развития.
Финал и торжественная церемония награждения победителей КМС-2019 пройдут в рамках Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий" 28 октября 2019 года.
Юлия Рябкова, ответственный секретарь КМС-2019, руководитель Единого центра приема заявок КМС-2019. Электронная почта: konkurs2019@leontief.ru, телефон 8(960) 248-17-72.
О форуме
Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в Форуме принимают участие порядка 1000 экспертов: представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты. Более подробную информацию о ходе подготовки, спикерах и мероприятиях программы можно узнать на сайте http://www.forumstrategov.ru/
Возрастная категория 18+.
Аккредитация СМИ на мероприятие обязательна:
https://forumstrategov.ru/pressa/registration.php
Место проведения: г. Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская",
ул. Кораблестроителей, 14.
Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".
Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, РИА "ФедералПресс", журнал "Регионы России", Издательский дом "Гудок".
Информационные партнеры: Научный информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика", научно-практический журнал "Местное право", журнал "Эффективное антикризисное управление. Практика".
Научные журналы – партнеры форума: Научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный рецензируемый журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент".
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