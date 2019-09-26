На Молодежном дне #ВместеЯрче РЭН представят идеи цифровизации ТЭК

Москва, 26 сентября. 5 октября 2019 года в Москве в рамках Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума "Российская энергетическая неделя" пройдут соревнования Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата CASE-IN .

В соревнованиях примут участие 17 молодежных команд, представляющих компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов: ПАО "Т Плюс", ПАО "НЛМК", АО "СО ЕЭС", ООО "СамараНИПИнефть", ПАО "Татнефть", ПАО "ФСК ЕЭС", СИБУР, АО "Янтарьэнерго", МРСК Северо-Запада, ПАО "МОЭСК", ПАО "ОГК-2", Иркутская нефтяная компания, Зарубежнефть, АО "СибурТюменьГаз", ПАО "Энел Россия", "СИБУР-Кстово".

Участники представят решения инженерного кейса "Цифровая трансформация энергетической компании": они определят достаточный уровень цифровизации и автоматизации процессов и оценят влияние цифровизации на изменение бизнес-модели в своих компаниях.

На разработку решений участникам было дано всего 10 дней. Результаты работы молодых специалистов оценят эксперты отраслевых компаний.

Победителям соревнований Лиги молодых специалистов вручат кубок министр энергетики России Александр Новак и министр науки и высшего образования России Михаил Котюков в ходе встречи с участниками Молодежного дня #ВместеЯрче "Диалог на равных".

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Возрастная категория 6+.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.

www.rusenergyweek.org

Международный инженерный чемпионат CASE-IN − международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов. Цель Чемпионата − популяризация инженерно-технического образования и привлечение наиболее перспективных молодых специалистов в топливно-энергетический и минерально-сырьевой комплексы. Чемпионат входит в линейку проектов АНО "Россия – страна возможностей".

Чемпионат проходит в вузах России и стран СНГ. В основном сезоне Чемпионата более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов решали инженерные кейсы по единой теме Чемпионата "Цифровая трансформация" − одной из приоритетных тем для российской и мировой экономики.