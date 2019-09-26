Победители уральского форума юных инженеров космоса посетили космодром Байконур

ТАСС, 26 сентября. Шесть школьников из Свердловской области, которые стали победителями VI Молодежного форума юных инженеров космоса "Семихатовские чтения-2019", посетили город Байконур, а также увидели пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома в Казахстане. Об этом рассказали в НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова – екатеринбургское предприятие Роскосмоса является организатором чтений, поездка осуществилась благодаря НПОА.

"Поездка этого года особенно значима — юные инженеры стали свидетелями последнего пуска РН "Союз-ФГ". В дальнейшем космонавты будут летать на МКС на ракете-носителе "Союз-2.1" с системой управления разработки НПОА", - рассказали на предприятии.

Перед пуском дети осмотрели дублер "Гагаринского старта" и увидели все особенности инфраструктуры площадки.

"Это очень интересно. Никогда не думал, что увижу стартовый стол Союза-2 настолько близко. Любопытно рассмотреть, как все устроено. Жаль, что нельзя увидеть, как это все разрабатывалось и делалось в производственных цехах", - сказал екатеринбургский школьник Аким Пересторонин.

Также дети уже успели погулять по городу, где почти 70% населения работают в космической отрасли. Они увидели достопримечательности Байконура, посетили музеи истории космодрома, мемориальные домики Юрия Гагарина и Сергея Королева.

На Байконур приехали победители пяти секций "Семихатовских чтенй". Лучшими в секциях естественных наук стали Екатерина Смирнова с проектом "Создание упорядоченного массива наноструктур для приборов нового поколения" и Аким Пересторонин с проектом "Система киборнизации простейшего живого организма". Константин Зиновьев стал первым в гуманитарной секции с проектом "Анализ бортовых систем управления космическими аппаратами". В инженерных секциях победителями были признаны "Лазерный 3D-сканер для обеспечения посадки на космическое тело", авторы - Илья Аверьянов и Кирилл Тужиков и проект "Чаеварка" Ивана Евстратова и Никиты Нифантова.

О форуме

Молодежный космический форум "Семихатовские чтения" - элемент комплексной программы "Уральская инженерная школа", направленной на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей. Форум проводит ежегодно в апреле НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова, в нем участвуют ученики 5-11 классов.

В 2019 году свердловские школьники представили жюри свои разработки в области космоса, медицины, радиоэлектроники, а также инновационные проекты для создания доступной городской среды. Юные изобретатели показали экспертам инженерно-технологические проекты, среди которых робот-хирург, выполняющий малоинвазивные операции без разрезов ткани и органов, а также устройство для ориентации слепых и слабовидящих людей, которое поможет человеку выбрать безопасное направление движения на улице или в помещении.

Об академике Семихатове

Николай Александрович Семихатов (1918-2002) - главный конструктор систем управления всех советских баллистических ракет подводных лодок и ряда оперативно-тактических ракет сухопутных войск, выдающийся ученый в области систем автоматизации и управления движущихся объектов и сложных технологических процессов. Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР, академик АН СССР. Семихатов руководил НПО автоматики почти четверть века, за свою профессиональную деятельность российский академик запатентовал почти 40 изобретений, написал больше 300 научных работ.

О предприятии

НПО автоматики им. академика Н.А.Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") – одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Роскосмос – государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.