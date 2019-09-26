Пушкинский музей открыл прием заявок на участие в молодежном исследовательском проекте

Москва, 26 сентября. ГМИИ им. А. С. Пушкина объявляет о начале приема заявок на участие в молодежной исследовательской программе "Лаборатория по перемещению образов "Мыслительные пространства". Программа рассчитана на молодых людей от 16 до 21 года, которые пройдут насыщенную учебную программу под руководством кураторов, современных художников, российских и зарубежных специалистов. Итогом проекта станет выставка, созданная участниками на основе коллекции Пушкинского музея по принципу атласа "Мнемозина" Аби Варбурга в пространстве новой молодежной площадки Пушкинский.Youth, открывающейся в октябре в усадьбе Лопухиных. Участие в программе бесплатное.

Совместный проект направлений Пушкинский.Youth и Пушкинский XXI "Лаборатория по перемещению образов "Мыслительные пространства"" позволит молодым людям получить знания в области истории искусства и визуальной культуры, развить навыки комбинаторного мышления, а также способность выражать свои мысли с помощью визуальных образов. В коммуникации нам привычно использовать слова, но в XXI веке стало особенно важно уметь понимать и грамотно применять визуальную информацию, поток которой стремительно нарастает. Участники лаборатории окунутся в среду, где можно будет научиться понимать изображения, видеть неожиданное в очевидном, анализировать образы. Полученными знаниями они смогут воспользоваться не только в своих интеллектуальных занятиях, но и для ориентирования в современном мире, сложная информационная среда которого построена на многочисленных связях изображений. В работе с новым поколением Пушкинский музей поддерживает его генеральный спонсор – банк ВТБ. Осознавая, что лучшие инвестиции – это инвестиции в будущее, партнер оказывает неоценимую помощь в реализации проектов, которые дают возможность молодым людям творчески развиваться и проявлять себя.

Исследовательская программа по изучению трансформации образов в культуре состоит из теоретических и практических занятий, в рамках которых участники познакомятся с концепцией истории искусства Аби Варбурга и его методом анализа визуальной культуры – атласом "Мнемозина", под руководством кураторов и современных художников исследуют образы, существующие в культуре на протяжении веков и нашедшие свое отражение в коллекциях классического и современного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Обширная лекционная программа предполагает погружение в теорию образов истории искусства, иконографию, знакомство с основными текстами "visual studies" и языком современной визуальной культуры, исследование метаизображений, анализ и обсуждение теории, философии и истории медиа. Российские и зарубежные специалисты в различных областях культуры помогут слушателям расширить границы восприятия и трактовки образов, устойчивых жестов и композиций, культурных связей.

Практический блок курса будет состоять из семинарских занятий, творческих заданий по работе с образами и текстами с использованием любых доступных материалов, а также по созданию выставочного проекта. Участники на основе полученных знаний и навыков сами выберут тему, поле деятельности, материалы и средства, которые помогут им выразить свои идеи. Предметом лабораторных исследований могут стать как классические образы из истории искусства, так и разнообразные виды современной визуальной культуры: клипы, видеоигры, манга, реклама и многое другое. Отправными точками станут экспонаты из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Образовательная программа рассчитана на учебный год (октябрь 2019 – апрель 2020). Занятия проводятся раз в неделю.

Заявку на участие в программе необходимо отправить до 10 октября 2019.

Отбор участников будет проводиться в несколько этапов. Первый этап – заочное творческое задание, в рамках которого необходимо создать визуальный ряд из предложенных изображений и прокомментировать свой выбор небольшим текстом. Претендентам будет предложен архив изображений, из которых нужно выбрать минимум три, объединенные неким общим критерием – содержательным или формальным. Получившийся визуальный ряд необходимо достроить самостоятельно подобранными примерами из истории искусства или мира повседневных образов. Результат работы нужно сопроводить кратким текстом в свободной форме (от 3 до 5 тыс. знаков с пробелами), в котором объяснить критерии выбора и последовательности изображений. Участники, прошедшие первый отборочный этап, будут приглашены на очное собеседование с кураторами лаборатории.

Как подать заявку?

- Подготовить творческое задание. Изображения для создания визуального ряда можно взять в разделе Пушкинский.Youth на сайте музея по ссылке: https://pushkinmuseum.art/education/youth

- В заявке рассказать о себе в свободной форме и ответить на вопрос, почему вы хотите стать участником лаборатории, в формате эссе (не более 2000 знаков) или устной презентации (видео не более 3 минут).

- Прислать письмо со своим эссе или ссылкой на видео на адрес pushkinyouth@arts-museum.ru . В теме письма указать "Лаборатория", в тексте – ФИО и возраст.

- Дождаться подтверждения, что заявка получена.

Подать заявку может любой желающий в возрасте от 16 до 21 года (на момент начала программы), готовый очно участвовать в исследовательской программе в музее с октября 2019 по август 2020 года.

Итоговый список участников программы будет опубликован на сайте музея 19 октября 2019 года.

Дата начала занятий – 22 октября 2019 года.

Возрастная категория 16+.

О программе

Пушкинский.Youth – это общее название для всех молодежных программ ГМИИ им. А. С. Пушкина. Пушкинский.Youth – это не только беседы об изобразительном искусстве в художественном музее, но и клуб по интересам, и пространство для дискуссий на самые разные темы – место, где можно учиться, общаться и узнавать много нового.

Проекты направления Пушкинский.Youth:

Клуб юных искусствоведов (КЮИ) – клуб для тех, кому интересно изучать историю искусства – от Древнего мира до XXI века.

Проектная лаборатория – возможность провести исследование под руководством опытного специалиста – выпускника молодежных программ Пушкинского музея.

Просто интересно – цикл встреч для тех, кто хочет разобраться в том, почему в музеях всегда интересно.

Я покажу тебе музей – проект, который дает возможность участникам в течение целого дня "управлять" музеем вместо взрослых сотрудников.

Кем быть или не быть – цикл открытых бесед с профессионалами из области культуры о профессиях и том, как их получать.

Школа подготовки участников конференции Пушкинский.Youth – программа подготовки для молодых исследователей, которые будут работать под руководством опытных специалистов и делиться своими открытиями с публикой.

Конференция Пушкинский.Youth – конференция в формате TED для молодых исследователей, посвященная интересующим их актуальным вопросам.

Направление "Пушкинский XXI" ГМИИ им. А. С. Пушкина — это программа, которая призвана дать зрителям представление об актуальном искусстве и его самых ярких представителях, продемонстрировать искусство новых классиков, говорящих не только на языке живописи, графики и фотографии, но и на языке новых форм: видео, звук, перформанс могут ярко и гармонично вписаться в контекст традиционного музея. Новые медиа, которые зачастую временны и эфемерны, могут дать новое прочтение классическим произведениям, заставляя их дышать, двигаться и вступать в диалог со зрителем.

"Пушкинский XXI" — это музей в музее. В основу этого направления положено соединение образовательной, исследовательской и выставочной деятельности, которое позволит показать эволюцию художественного образа — от традиционных методов до современных технологий.

Усадьба Лопухиных была построена в конце XVII века боярином Фёдором Лопухиным, отцом первой супруги Петра Великого. В 1775–1776 годах особняк входил в состав временного Пречистенского дворца, созданного для размещения императорского двора на момент празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей. После Октябрьской революции усадьбу передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах в имении открылся филиал Музея Маркса и Энгельса. В 1989 году усадьба была передана Международному центру Рерихов, в 1993 году там открылся Музей Рерихов. В 2015 году Росимущество признало усадьбу федеральной собственностью и передало комплекс в оперативное управление Музея Востока. В апреле 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Музея Востока и Центр Рерихов вынужден был освободить занимаемые им палаты Лопухиных. В 2018 году начал действовать новый общественно-культурный центр Рерихов, ставший филиалом Музея Востока. В апреле 2019 года Музей Рериха переехал на ВДНХ.

Пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина

Ольга Базуева + 7 (917) 553-96-63

Анна Малыгина + 7 (919) 965-35-00