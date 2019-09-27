Калининская АЭС подвела итоги участия сотрудников на чемпионатах по стандартам WorldSkills

ТАСС, 27 сентября. Стандарты "WorldSkills" становятся обязательной нормой для российской системы профессиональной подготовки кадров. Об этом заявил директор Калининской АЭС Виктор Игнатов в ходе Дня профессионального мастерства "SkillsDay".

В рамках мероприятия более 150 работников КлнАЭС и подрядных организаций познакомились с масштабным международным движением "WorldSkills", узнали по каким компетенциям проходят чемпионаты, как стать их участником и достичь новых профессиональных высот. Своим опытом с аудиторией делились победители и призеры национальных и международных чемпионатов разного уровня.

Международное движение "WorldSkills International" существует уже более 70 лет и в него входят свыше 70 стран мира. Его целью является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.

В последнее время это движение получило активное развитие и в России. К нему уже присоединилось полмиллиона россиян и число его участников неуклонно растет. В 2019 году наша страна впервые проводила состязания лучших профессионалов планеты "WorldSkills Kazan", которое стало самым ярким и массовым в истории чемпионата.

Калининская АЭС участвует в движении профмастерства с 2017 года. За это время работники атомной станции и подрядных организаций не раз становились победителями и призерами национальных и международных чемпионатов "REASkills", "AtomSkills" и "WorldSkills Hi-Tech".

Специалисты КлнАЭС являются победителями III дивизионального чемпионата REASkills в компетенциях "Охрана труда" и "Технологические системы энергетических объектов. Золото IV отраслевого Чемпионата профессионального мастерства "AtomSkills-2019" в компетенции "Охрана труда" также в копилке тверских атомщиков. Лучшие водители спецавтомобиля - работники ООО "Калининская АЭС-Сервис".

Знаковой стала победа инженера-технолога филиала АО "Атомэнергоремонт" "Калининатомэнергоремонт" Екатерины Водогреевой в составе команды Госкорпорации "Росатом" в компетенции "Управление жизненным циклом" Международного чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Kazan - 2019".

По словам Виктора Игнатова, такие результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки работников Калининской АЭС и подрядных организаций, о том, что среди экспертов и участников есть носители компетенций мирового уровня.

По результатам чемпионатов лучшие работники Калининской АЭС будут принимать участие в VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech, который пройдет с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.