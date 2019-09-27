Эксперты: мировая экономика находится в шаге от рецессии

МОСКВА, 27 сентября. На мировую экономику надвигается шторм. Об этом говориться в новом "Докладе о торговле и развитии 2019" ЮНКТАД.

Презентация доклада была организована Информационным центром ООН, Международным Союзом экономистов и Вольным экономическим обществом России. Модератором мероприятия выступил Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН.

Открывая мероприятие, директор ВЭО России и исполнительный директор Международного Союза экономистов Маргарита Ратникова отметила, что Международный Союз экономистов имеет Генеральный Консультативный статус Экономического и Социального Совета ООН и является традиционной площадкой для презентации докладов ЮНКТАД. Новый импульс сотрудничеству МСЭ и ЮНКТАД был дан во время первого за 55 лет визита в Москву Генерального секретаря ЮНКТАД Мукисы Китуйи, в рамках которого состоялся совместный круглый стол и были намечены основные направления взаимодействия.

Владимир Павинский, заместитель директора Информационного центра ООН, сообщил, что, согласно новому "Докладу о торговле и развитии" ЮНКТАД, перспектива вырисовывается не радужная. "Мигающие огни предупреждают об опасностях торговых трений, валютных колебаний, корпоративного долга, "Брексита" без сделки и перевернутой формы кривых доходности", иными словами, угроза рецессии в 2020 году вполне серьезна", – рассказал замдиректора Информационного центра ООН.

Аргентина и Турция уже вступили в рецессию, а некоторые развитые страны, включая Германию и Великобританию, находятся в опасной близости к ней.

Владимир Павинский добавил, что в качестве решения доклад предлагает "Глобальный зеленый новый курс" – политику, которая поможет добиться более справедливого распределения доходов и обратить вспять десятилетия деградации окружающей среды.

Доклад представил Рикардо Готчалк, один из его авторов и ведущий экономист ЮНКТАД. Он подробнее остановился на ряде мер, направленных на то, чтобы заемное финансирование, капитал и банки работали на развитие и финансировали "Глобальный зеленый новый курс".

"Первое направление касается новых макроэкономических рамок, – рассказал Рикардо Готчалк, – чтобы справиться с растущим неравенством, а также увеличить совокупный спрос, важно начать решать проблему с перераспределением долга, обеспечить переход к более прогрессивной шкале налогообложения, повысить долю государственного финансирования для обеспечения экономической, социальной и зеленой инфраструктуры".

Рикардо Готчалк выделил необходимость мер по уменьшению долгового бремени и совершенствованию механизмов реструктуризации задолженности.

В докладе указывается, что к 2017 году совокупный долг развивающихся стран достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений – 190% ВВП. В основном он состоит из долга частного сектора, который вырос с 79% ВВП в 2008 году до 139% в 2017 году. Глобальный экономический спад может столкнуть многие из этих государств в долговой кризис. Чтобы освободить развивающиеся страны из долговых ловушек, следует перевести долговое финансирование на более устойчивую основу, что потребует согласованных многосторонних действий.

По мнению авторов доклада, также необходимы меры по борьбе с незаконными финансовыми потоками, "мотивированными налоговыми соображениями", и обеспечению справедливого налогообложения международного оборота. "Мы предлагаем перейти к унитарной налоговой системе, которая позволит взимать налоги с транснациональных корпораций на глобальной основе, – рассказал Рикардо Готчалк, – кроме того, мы считаем, что центральные банки могут играть более активную роль в переходе к новой экономике через регулирование и предоставление целенаправленных кредитов".

В докладе говорится, что для преобразования экономического ландшафта к 2030 году банковский сектор должен изменить правила игры.

Государственным банкам следует отдавать предпочтение долгосрочным проектам, отдача которых превышает коммерческую выгоду, а также секторам и местам, которые частные финансы игнорируют. Государственные банки во многих странах уже делают это, особенно в развивающемся мире. Займы Банка развития Китая составляют более 13,4% ВВП Китая, а займы Корейского банка развития – 10,5% ВВП Кореи, но другие государственные банки в таких странах, как Индия, Малайзия, Мексика, Российская Федерация и Южная Африка, имеют анорексичные портфели займов, составляющие 1–2% ВВП их стран. Это слишком мало для реализации Целей устойчивого развития и для "Глобального зеленого нового курса", – подчеркивают авторы доклада.

Рикардо Готчалк также отметил, что изменение климата уже наносит серьезный ущерб миру и создает смертельную опасность. Обезуглероживание мировой экономики потребует значительного увеличения государственных инвестиций, особенно в чистые системы энергетики, транспорта и производства продовольствия. Это должно быть поддержано эффективной промышленной политикой с адресными субсидиями, налоговыми льготами, кредитами и гарантиями, а также ускоренными инвестициями в исследования, разработки и адаптацию технологий.

Владимир Саламатов, генеральный директор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", заметил, что обоснование глобальной зеленой экспансии в новом докладе ЮНКТАД не может не радовать, но для того, чтобы финансовые ресурсы, вложенные в экологическую программу, были эффективными, необходим широкий обмен технологиями, нужно формировать активные цепочки добавленной стоимости.

Александр Кнобель, директор Института международной экономики и финансов ВАВТ, назвал доклад новаторским, поскольку он указывает на проблематику зеленого роста, и обратил внимание на то, что мир стоит на пороге новых решений.

"Мировая экономика замедлилась, развивающиеся страны производят 60% мирового ВВП за счет роста Восточной Азии, Китая и Индии, растет неравенство в распределении доходов, накапливаются противоречия, которые выражаются в форме сложных межрегиональных торговых соглашений, – рассказал экономист, – пора передоговариваться о правилах игры, потому что расклад сил изменился, а правила остались старыми".

Александра Широва, члена Правления ВЭО России, заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, напротив, смутил тот факт, что в докладе ЮНКТАД зеленая экономика "выдвигается вперед". "Если мы посмотрим на то, как ряд развитых стран понимает зеленую экономику, то, на мой взгляд, конфигурация мер экономической политики по достижению ее целей может быть деструктивной для развивающихся стран, – рассказал Александр Широв, – тут присутствует определенный конфликт интересов, и в докладе не говорится, как его уравновесить".

"В докладе указывается на то, что текущее налогообложение транснациональных корпораций недостаточно, но, мне кажется, что, если такая реформа и возникнет, то инициирована она будет развитыми странными и они же станут основными ее бенефициарами, прежде всего это будут США. Будут ли достигнуты ЦУР в данной связи – непонятно", – добавил экономист.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, отметил, что ему не хватило в докладе новых сюжетов и реалий мировой торговли, которая стремительно меняет свой облик, двигается к новой структуре – "происходит стремительный рост торговли услугами, алгоритмами, распад старых цепей добавленной стоимости и создание новых".

Александр Дынкин, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, высоко оценил доклад, отметив, что документ силен в части постановки диагноза мировой экономике, и обратил внимание на любопытную формулировку – "ремонт социального контракта".

"Социальный контракт, который был подписан в развитой части мира в середине 60-х годов, себя исчерпал, и это неудивительно, потому что он был подписан в биполярном, не глобальном, нецифровом мире, – рассказал академик, – судя по всему, кризис 2008 года поставил в нем точку".

Академик Дынкин пояснил, что суть старого социального контракта сводилась к тому, что каждое следующее поколение жило лучше, чем предыдущее. Цифры, приведенные в докладе, говорят о том, что, эта модель больше не работает: глобальная доля оплаты труда в мировом ВВП упала за последние 20 лет с 59,6% до 53%, а, значит, старый социальный контракт себя исчерпал.

Дмитрий Сорокин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ, отметил, что замедление темпов роста мировой экономики, о которых говорится в Докладе, наверняка скажется на российской экономике, однако решающего влияния на наши темпы роста мировая экономика не окажет, по мнению профессора.