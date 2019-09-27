На УЭХК открыли памятную доску, посвященную заводу газовых фильтров

ТАСС, 27 сентября. В канун празднования Дня работника атомной промышленности и энергетики в АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск, Свердловская область) состоялось торжественное открытие памятной доски, посвященной Заводу газовых фильтров.

В пресс-службе УЭХК рассказали, что в прошлом году завод бескаркасных газовых фильтров отметил свое 60-летие. Здесь выдающиеся ученые разработали технологии, аналогов которым не существует в мире. Создание прочных высокоделящих фильтров открыло реальные перспективы для перехода газодиффузионных ступеней на более высокие уровни давления рабочего газа и резкого наращивания разделительных мощностей газодиффузионных заводов.

По словам генерального директора Уральского электрохимического комбината Александра Белоусова, успехи УЭХК, НПО "Центротех", да и атомной отрасли России были бы невозможны без разработок и продукции завода фильтров. "Именно на уральской площадке были выпущены первые 17 миллионов бескаркасных фильтров, без которых не было бы никакого развития отрасли. Открытие памятной доски – дань памяти людям, стоявшим у истоков разработки уникальных технологий разделения урана, ветеранам, которые в тяжелейших условиях закладывали фундамент успеха УЭХК, и подразделениям комбината, от которых зависело выполнение задач государственного масштаба". – сказал он на церемонии открытия.

Завод фильтров (объект 58) выпустил более миллиарда изделий для производства обогащенного урана газодиффузионным способом на атомных предприятиях СССР. Двухслойные фильтры с радиусом пор до 15 нанометров изготавливались по технологии, разработанной на Уральском электрохимическом комбинате и не имеющей аналогов в мире.

"Если изготовленные на заводе фильтры мысленно соединить в единую непрерывную трубу, то ее протяженность составит более 500 тысяч километров. Такой длины хватит, чтобы обернуть Земной шар по экватору 12 раз", - добавили на предприятии.

О предприятиях:

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Система менеджмента АО "УЭХК" соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001.

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.