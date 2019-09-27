Эксперты премии "Приоритет" посетили инновационные импортозамещающие предприятия

Москва, 27 сентября. Яркие инновационные и высокотехнологичные импортозамещающие производства представили российские компании "Маппер" и Нанотехнологический центр композитов (НЦК) в ходе "Открытой экспертизы", организованной Экспертным советом Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет-2019". Мероприятие подготовлено Группой "Роснано". Обе инновационные компании являются резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва", первая входит в инвестиционный портфель УК "Роснано", а вторая - Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы "Роснано".

В "Открытой экспертизе" приняли участие члены Индустриального и Экспертного совета премии "Приоритет", а также представители прессы. Эксперты премии смогли оценить качественные, количественные и технологические характеристики инновационных производств.

Так, компания ООО "Маппер" производит чувствительные элементы микро-электромеханических систем (МЭМС). Данная продукция широко востребована на зарубежном и российском рынках. Производственная линейка данного предприятия насчитывает более 30 единиц оборудования, предназначенного для обработки 100 мм пластин. Технологическая линия позволяет производить до 10 тыс. пластин в год. Компания работает как с единичными, так и с серийными заказами.

Персонал компании "Маппер" составляет 45 человек. Многие высококвалифицированные инженеры и топ-менеджмент компании имеют зарубежный опыт работы. Предприятие также занимается "поиском и взращиванием" кадров – здесь проходят производственную практику студенты из различных технических вузов Москвы.

Участники экскурсии также ознакомились с работой Нанотехнологического центра композитов (НЦК). Данное предприятие представляет собой производственно-инжиниринговый центр, решающий широкий круг задач в сфере изготовления изделий из композиционных материалов. В частности, НЦК производит углеродные ленты, ткани, сетки, углепластиковые ламинаты, а также адгезивы и их связующие.

Здесь же изготавливают систему внешнего армирования композитными материалами зданий и сооружений для повышения их несущих способностей. Сейчас НЦК занимает более 45% рынка данной продукции. Яркими проектами, использования данных технологий, стали: Можайская плотина "Мосводоканала", Нагатинский путепровод в Москве, подземный торговый центр в южной столице Казахстана Алматы и др.

Сегодня компания НЦК имеет 15 тыс. кв.м производственных площадей. Здесь работает порядка 200 высококлассных специалистов со всего мира. НЦК стал обладателем 20 патентов: продукция компании уникальна и высокотехнологична, а также широко востребована на международных рынках.

О премии "Приоритет"

Главная национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр развития общественных коммуникаций". Её цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Прием заявок на участие в Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий "Приоритет" продолжится до 15 октября. Заполнить заявку можно на официальном сайте конкурса.

Оператор премии: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина", ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Возрастные ограничения 12+.

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Информация подготовлена Пресс-центром Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет - 2019"

Контакты: Руководитель Пресс-центра премии "Приоритет" Ксения Авдеева, тел. 8 (495) 269-44-20, pr@prioritetaward.ru