В Москве состоялось ежегодное заседание Попечительского совета Президентской академии

Москва, 27 сентября. 24 сентября в Москве под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно прошло ежегодное заседание Попечительского совета Президентской академии.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал собравшимся об итогах работы Академии за 2018/2019 учебный год и о контурах стратегии развития вуза на ближайшие 10 лет.

"Миссия Академии неразрывно связанна с поиском ответов на вызовы, которые стоят сегодня перед страной. И следствием этого становится обеспечение фундаментальности, междисциплинарности и многопрофильности современного образования. Всему этому должна отвечать Президентская академия", - подчеркнул в своем выступлении Владимир Мау. Ректор добавил: "Обучающимся нужен не просто университет, а своеобразная “образовательная экосистема”, способная удовлетворить требования по гармоничному развитию личности и получению востребованной профессии".

Проректор, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал собравшимся об итогах работы и задачах ВШГУ. "За минувший год через различные программы Академии прошли 25 глав регионов, один вице-премьер, два федеральных министра, 12 заместителей министров различных федеральных ведомств", - сказал он, говоря о программах подготовки кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Кроме этого, на Попечительском совете обсуждались вопросы развития Академии как базовой организации СНГ по подготовке кадров в области государственного управления. С докладом выступил проректор, директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) РАНХиГС Андрей Марголин .

После обсуждения прозвучавших докладов, совет принял решение одобрить результаты работы Академии, поддержать инициативы и конкретные предложения по ее дальнейшему развитию.

Попечительский совет является постоянно действующим органом самоуправления РАНХиГС, оказывающим поддержку Президентской академии в осуществлении уставной деятельности и функционирует в целях оказания содействия решению текущих и перспективных стратегических задач развития Академии.

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