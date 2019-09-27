В Брянске выбрали нового заместителя председателя городского Совета

БРЯНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Брянска выбрали нового заместителя председателя городского Совета народных депутатов путем тайного голосования, сообщает пресс-служба Совета народных депутатов региона.

«Решение об избрании заместителя председателя Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва принималось на основании тайного голосования. На эту должность фракцией «Единая Россия» был выдвинут депутат Виктор Корхов», - говорится в сообщении.

Кроме того, депутаты также избрали депутата, который будет осуществлять полномочия на постоянной основе. По инициативе фракции «Единая Россия» на эту должность была предложена кандидатура Василия Игрунева, которая в результате была поддержана депутатами единогласно.