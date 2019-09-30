Дин Лижэнь и Теймур Раджабов вышли в финал Кубка мира в Ханты-Мансийске

ТАСС, 30 сентября. В Ханты-Мансийске завершились полуфинальные матчи Кубка мира ФИДЕ. Теймур Раджабов (Азербайджан) выиграл матч у Максима Вашье-Лаграва (Франция) в основное время со счетом 1,5:0,5. В китайском дерби Дин Лижэнь победил Юй Янъи на тай-брейке с общим счетом 2,5:1,5.

Финалисты Кубка мира выходят в турнир претендентов, который состоится весной 2020 года в Екатеринбурге. Согласно положению, участник, занявший третье место на Кубке мира, также получает шанс попасть в турнир претендентов, если его номинирует организатор.

Финал и матч за третье место начались в понедельник 30 сентября. Участники сыграют по четыре партии с классическим контролем и в случае надобности – тай-брейк.

Жеребьевка

Финал, 1-я партия: Т. Раджабов – Дин Лижэнь

Матч за третье место, 1-я партия: Юй Янъи – М. Вашье-Лаграв

О Кубке мира

Кубок мира (12+) проходит в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. Призовой фонд турнира составляет $1,6 млн. Победитель получит $110 тыс. Двое финалистов соревнований примут участие в турнире претендентов 2020 года, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с Карлсеном.

Организаторы Кубка мира: правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Министерство спорта Российской Федерации.

Генеральный партнер: ООО "Газпромнефть-Хантос" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Официальный партнер: ПАО "Ростелеком", АУ "Югорская шахматная академия", Общероссийская общественная организация "Российская шахматная федерация", компания AB InBev Efes и ПАО "НК "Роснефть".

Генеральный информационный партнер – информационное агентство ТАСС. Информационные партнеры – телеканал "Матч ТВ", социальная сеть World Of Chess, ОТРК "Югра", новостной портал Ugra-news.ru, общественно-политическая региональная газета "Новости Югры", еженедельное приложение "АиФ-Югра".

Официальный перевозчик Кубка мира по шахматам: авиакомпания Utair.

Официальный партнер ФИДЕ – ОАО "РЖД".