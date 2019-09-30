Сибирская наука подключится к разработке концепции развития "Енисейской Сибири"

КРАСНОЯРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Сибирский научно-образовательный консорциум (НОК), созданный на базе Сибирского федерального университета (СФУ), примет участие в разработке концепции развития регионов Енисейской Сибири. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-служба корпорации развития "Енисейской Сибири" со ссылкой на врио ректора СФУ Максима Румянцева.

В конце сентября Сбербанк, Корпорация развития "Енисейской Сибири" и консалтинговая компания Strategy Partners подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает, в том числе, разработку концепции развития этих регионов и проработка и внедрение инвестпроектов.

"Соглашение ожидаемо включит механизмы комплексной цифровой поддержки инвестиционных проектов, включенных в комплексный инвестиционный проект (КИП) "Енисейская Сибирь". На территории Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва эту роль на себя возьмет Сибирский НОК, созданный на базе СФУ. Потенциал ученых СФУ и академического сообщества Сибири в целом, а также существующие заделы по цифровой обработке геофизических данных, цифровому моделированию нефтегазовых месторождений, прогнозированию новых сплавов и состояния природно-климатических систем позволит инвесторам перестроить работу с учетом современных трендов",- процитировали в пресс-службе слова Румянцева.

Сибирский НОК образован в 2011 году по инициативе краевого правительства. Основная его роль – организация интеграции и взаимодействия между сибирскими вузами по научно-образовательной деятельности и социально-гуманитарных мероприятиях.

Руководитель департамента координации программ развития СФУ Михаил Васильев отметил, что КИП "Енисейская Сибирь" - это в новейшей истории, может быть, единственная попытка сформировать программу не только отраслевого развития, но и пространственно-территориального развития, причем в масштабах нескольких регионов. "Этим вот этот проект "Енисейской Сибири", во-первых, интересен, во-вторых, полезен, ну и в третьих, я думаю, он, безусловно, может быть осуществлен силами большого количества корпораций, властных структур", - сказал Васильев.

Ожидание регионов

Министр экономического развития Хакасии Николай Евдокимов ожидает, что подписанное соглашение даст дополнительный импульс для развития экономики региона. В частности Сбербанк предоставляет не только только доступные кредитные продукты для бизнеса со льготной процентной ставкой, но и оказывает помощь в разработке стратегических документов

"Мы полагаем, что такая всесторонняя поддержка со стороны Сбербанка России позволит республике в ближайшие годы привлечь инвестиции, а значит, значительно увеличить объемы промышленности и производства, как следствие вырастет и объем ВРП", - отметил он.

В свою очередь министр экономического развития Тувы Елена Каратаева отметила, что соглашение будет способствовать привлечению финансирования, повышению инвестиционной привлекательности, продвижению и реализации проектов, включенных в КИП "Енисейская Сибирь".

"Увеличится объем валового регионального продукта и отраслевая диверсификация экономики регионов, входящих в КИП", - сказала Каратаева.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.