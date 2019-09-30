Уральский электропоезд "Ласточка" совершил первый международный рейс

ТАСС, 30 сентября. Скоростной электропоезд "Ласточка", выпущенный на заводе "Уральские локомотивы", совершил первый международный рейс протяженностью 198 км по маршруту Санкт-Петербург – Иматра (Финляндия), сообщили в понедельник в ООО "Уральские локомотивы". Время в пути составило около трех часов.

"Тестовая поездка была организована РЖД и заинтересованной в открытии нового пассажирского сообщения финской стороной. По пути следования "Ласточку" сопровождали около 60 человек, в основном – представители РЖД и финские специалисты", - рассказали на предприятии.

Для первого международного рейса на маршрут выпустили двухсистемную "Ласточку" ЭС1П, которая до этого успешно прошла тестовые испытания в Сибири, продемонстрировав возможность объединения четырех восточных регионов страны современным скоростным транспортом. Поездка в Финляндию была организована для анализа проблемных вопросов инфраструктуры по пути следования электропоезда и для оценки возможности дальнейшего запуска движения поездов на постоянной основе.

"Соответствие российских скоростных электропоездов "Ласточка" всем международным стандартам в области железнодорожного машиностроения позволяет использовать их в том числе и для организации зарубежных маршрутов. Направление через Выборг и Светогорск является перспективным, прежде всего, за счет высокого пассажиропотока, что гарантирует эффективное использование "Ласточек" на данном участке", - пояснил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

О "Ласточке"

Двухсистемный скоростной электропоезд "Ласточка", предназначенный для перевозки пассажиров на расстояния до 700 км, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. Модификация создана на платформе "Ласточки-Премиум" и предусматривает вагоны разной классности: бизнес и эконом. В ней увеличено количество санитарных блоков с двух до пяти. В головном вагоне оборудована зона, предназначенная для организации питания пассажиров, а также помещение для персонала. Весь состав оснащен системой обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха. В вагонах бизнес-класса регулируемые кресла расположены с увеличенным интервалом, у каждого сидения есть электрическая розетка для зарядки гаджетов. В поезде 349 посадочных мест и две площадки для инвалидных колясок. Для маломобильных граждан оборудован специальный подъемный механизм (лифт).

Всего на данный момент "Уральскими локомотивами" выпущено 145 скоростных электропоездов "Ласточка" различных модификаций и составности, которые эксплуатируются в 19 регионах России.

Всего в 2019 году "Уральские локомотивы" планируют выпустить 33 электропоезда "Ласточка" различных модификаций, в том числе 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.