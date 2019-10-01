Выставку-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация" посетили более 1 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Вторая международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация – 2019" (ММГ-2019), прошедшая на минувшей неделе в Новосибирске, в этом году впервые на одной площадке объединила представителей угольной и металлургической отраслей, а также генерирующие компании. Мероприятие посетили свыше тысячи человек. Об этом ТАСС во вторник сообщила директор компании "Центр Экспо" Мария Золотухина.

"В текущем году участниками выставки-форума стали около 70 российских и зарубежных компаний, ведущие эксперты в сфере добычи полезных ископаемых. Проект новый, для нас было важно презентовать обновленный формат участникам, показать перспективность объединения представителей сразу трех отраслей на одной площадке", - сказала Мария Золотухина.

Согласно данным организаторов ММГ-2019, в текущем году форум посетили представители компаний из Якутии, Хакасии, Красноярского края, Дальнего Востока и Кузбасса, а также представители Ирана, Германии, Китая, Казахстана и Белоруссии. В числе экспонентов и участников деловой программы – представители компаний "Сибирский антрацит", СУЭК, УГМК, "Белаз", УК "Металлинвест", СГК, Somerset International Russia, "Гранч", "Энерголайн", "Холдинг кабельный альянс", СГК, "Горный ЦОТ", "Импекс индастри", ВЗМЭО и другие.

Деловая программа форума включала круглые столы с участием федеральных и региональных органов власти, международных инвесторов и финансовых институтов. Одной из главных тем деловой программы ММГ-2019 стала реализация нацпроектов "Экология" и "Цифровая экономика". В частности, в рамках ММГ-2019 прошло расширенное заседание экспертно-консультационного совета по экологии и сохранению природного наследия Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение".

"Участие в выставке-форуме – отличная возможность обменяться опытом и найти новые форм взаимодействия с коллегами по рынку", - считает Наталья Гречищева, руководитель департамента по работе с персоналом АО "Сибирский антрацит".

Другими важными событиями деловой части выставки-форума стали пленарная дискуссия "Горно-металлургический комплекс и угольная отрасль России: вызовы и перспективы", сессия "Применение цифровых технологий в горнодобывающей промышленности", закрытая экспертная сессия с участием руководителей департаментов PR и маркетинга, представленных на выставке компаний.

"Добывающая отрасль переживает большие трансформации: изменение бизнес-процессов, цифровизацию. На форуме почти в каждом выступлении звучала тема, связанная с персоналом, имиджем компании и принципами управления, – отметил Сергей Водопетов, директор департамента корпоративных коммуникаций УК "Металлинвест". – Кроме этого, говорили о необходимости повышения стоимости бренда, что особенно приятно слышать от производственников".

Третья международная выставка-форум "Майнинг. Металлургия. Генерация — 2020" (ММГ-2019) пройдет с 13 по 15 октября 2020 года.

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