Электропоезд "Ласточка" успешно прошел по маршруту в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка", выпущенный на заводе "Уральские локомотивы", успешно прошел тестовую поездку по маршруту от Челябинска до Магнитогорска с остановками на станциях Троицк и Карталы-1. Расстояние в 430 км скоростной электропоезд прошел за 4 часа, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой компании.

"Двухсистемная "Ласточка", выпущенная на заводе "Уральские локомотивы", успешно прошла тестовую поездку по маршруту от Челябинска до Магнитогорска с остановками на станциях Троицк и Карталы-1. Расстояние в 430 км скоростной электропоезд прошел за 4 часа, что в два раза меньше времени следования на обычных пассажирских поездах. В мероприятии приняли участие областные власти, руководство Южно-Уральской железной дороги и профильных министерств, а также представители завода-изготовителя", - говорится в сообщении.

По словам председателя Законодательного Собрания Челябинской области Владимира Мякуша, запуск инновационного состава будет востребован южноуральцами, так как он значительно быстрее и комфортнее автобусного сообщения, применяемого на маршруте в настоящее время. На некоторых участках пути уральский двухсистемник следовал со скоростью до 140 км/ч. При этом конструкционная скорость "Ласточки" при соответствующем уровне инфраструктуры может достигать и 160 км/час.

"Уральские "Ласточки" хорошо зарекомендовали себя в центральной части России. Эффективные результаты свидетельствуют о росте внутрирегиональной мобильности населения, что стимулирует другие территории использовать скоростной подвижной состав для возвращения пассажиров на железнодорожный транспорт, разгрузив при этом федеральные и местные автотрассы. Со своей стороны мы готовы предоставить региональным заказчикам экономически выгодные варианты комплектации составов с учетом специфики инфраструктуры и загруженности маршрута", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Уральских локомотивов" Олега Спаи. По оценкам экспертов, пассажиропоток на маршруте Челябинск – Магнитогорск в год может составить до 150 тысяч человек.

Оценить технические возможности запуска "Ласточки" для организации регулярных железнодорожных перевозок по маршрутам Южного Урала поможет дополнительная серия тестовых поездок в направлениях: Челябинск – Златоуст и Челябинск – Миасс, которая будет организована РЖД совместно с "Уральскими локомотивами" в ближайшее время.

Двухсистемные электропоезда созданы на платформе поезда "Ласточка-Премиум" и оснащены всем необходимым для комфорта пассажиров: системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, креслами с высоким уровнем комфорта (типа "бизнес") и дополнительными санитарными блоками. В поездах предусмотрена возможность организации горячего питания, использования WI-FI, подзарядки ПК и смартфонов, учтены особенности передвижения людей с ограниченными возможностями. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться как на высокие, так и на низкие платформы, в том числе и для маломобильных граждан.

Напомним, что демонстрационные поездки "Ласточки" успешно прошли по четырем сибирским региона в середине прошлого месяца, а 28 сентября скоростной электропоезд подтвердил возможность пассажирского скоростного сообщения между северной столицей России и приграничным городом Иматрой (Финляндия). Всего в 2019 году "Уральские локомотивы" планируют выпустить 33 электропоезда "Ласточка" различных модификаций и составности, в том числе 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении.

Завод "Уральские локомотивы" специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения. Предприятие серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРАНИТ» (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.