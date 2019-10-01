В Московской консерватории прошел концерт памяти Бориса Юргенсона

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. 29 сентября 2019 года в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт в честь династии Юргенсон, история которой ведется от основателя нотопечатного дела в России Петра Юргенсона. Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня рождения правнука знаменитого издателя – Бориса Юргенсона, учредителя Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона".

Более 400 деятелей культуры и поклонников классической музыки собрались в Москве в знак уважения к семье, положившей начало национальной школе нотопечатания и традициям меценатства в целях поддержки молодых композиторов.

С приветственным словом выступили генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, протоиерей Русской православной церкви, писатель и педагог Артемий Владимиров, президент Благотворительного фонда "Фонд П. Юргенсона" и правнучка знаменитого издателя Анастасия Юргенсон, которая рассказала, как 1998 году было принято решение о создании фонда, чтобы продолжить дело предыдущих поколений: "Мой отец Борис Петрович развернул корабль своей жизни, уже добившись признания в сфере, далекой от музыки, будучи профессором геолого-минералогических наук. Он не мог пренебречь делом, которому наша семья отдала столько лет и сил. Благих дел, которые успел реализовать Борис Петрович Юргенсон уже в зрелом возрасте, не счесть. Наверное, ему удалось унаследовать фамильную энергию Петра Юргенсона, все наследие которого невозможно объять. У Бориса Петровича получилось возродить эту нелегкую, но благородную миссию – помогать музыкальным талантам и просвещению, вовлекать в это сподвижничество людей разных возрастов и профессий. В этой миссии отражалось и отражается служение нашей фамилии отечеству".

В настоящий момент одна из приоритетных задач фонда - это найти как можно больше информации обо всех сохранившихся архивов Юргенсонов, чтобы восстановить коллекцию – легендарную для европейской музыкальной культуры "нотницу Петра Юргенсона". Только на территории России не менее десяти разрозненных архивов, в том числе в стенах Московской консерватории. Анастасия Юргенсон выразила надежду, что в самое ближайшее время будет возможно получить поддержку на программу оцифровки уникальных архивов и создание единой цифровой нотницы.

Протоиерей Артемий Владимиров в своем благословении подчеркнул, что инициативы по возрождению культурных и духовных ценностей – одна из основ христианского мира. "В наше время, когда мы с болью вспоминаем об уничтожении исторической памяти нашего народа, варварском истреблении культурных оазисов, возникают светлые мысли возрождать имена поборников русской культуры и говорить об их творческой деятельности, с тем чтобы воскрешать родные пепелища, чувствовать свою причастность к отечеству".

Он также поддержал инициативу собравшихся, чтобы "Гостиная Юргенсон" в старинной московской усадьбе XVII века, которая принадлежала знаменитому нотопечатнику, вернула свое изначальное предназначение. "Это поистине историческое место. Там жил и трудился Петр Иванович Юргенсон. Тут же была его типография, архивы… Там жил великий Петр Ильич Чайковский. Это намоленное место многими гениальными людьми. Там же Александр Сергеевич Пушкин искал в архивах уникальные свидетельства для описания времен Пугачевского бунта. Там бывали наследники царского престола. Замечательная усадьба, разобранная сегодня под офисы, должна быть непременно воскрешена как один из московских культурных оазисов".

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов открыл выставку в Малом зале Московской консерватории, посвященную судьбе династии Юргенсон, отметив, что прежде ее экспонаты хранились в Российском национальном музее музыки (ранее – Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры им. М.И. Глинки — прим. ТАСС). Он поблагодарил Анастасию Юргенсон за "то, что она путем неимоверных усилий продолжает дело предков". В заключение Михаил Брызгалов объявил о том, что выставка передается в дар Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Композитор, пианист и музыковед, член Союза композиторов России Иван Соколов, лично знавший Бориса Юргенсона, от имени россиян, живущих в Германии, заявил, что "Юргенсон – это, конечно, русское явление. Но его имя широко известно в среде европейских издателей. Он умел дружить, имел поклонников своего таланта и в Германии: у него была внутренняя культура, идущая от прадедов, невероятные душевные качества".

Пианист, композитор и педагог Санкт-Петербургской консерватории, член Союза композиторов России Николай Мажара вспоминал, как Борис Петрович Юргенсон, его родственник, старался всегда находить общий язык с молодыми талантами. "Это передавалось как символическое завещание основателя династии. Ведь именно благодаря этому идущему от души качеству Петр Иванович Юргенсон когда-то разглядел огромный талант Чайковского".

"Дружба между Петром Чайковским и Петром Юргенсоном была очень осмысленной. Она была скреплена особым чувством родства и служения музыке, которое помогало обоим думать и искать новые формы для самовыражения", – сказал заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член Союза композиторов СССР (РФ) Вячеслав Медушевский.

Профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктор искусствоведения Константин Зенкин подчеркнул: "Мы помним имена Страдивари и Стейнбека, и в этом же ряду находится династия Юргенсон. Петр Иванович был ключевой фигурой музыкальной жизни России во второй половине XIX века. Друг Чайковского и братьев Рубинштейн, он оказал большое влияние на развитие музыкальной культуры в России. Поэтому и программа сегодняшнего концерта отражает многообразие деятельности Петра Ивановича Юргенсона, как и его правнука Бориса Петровича".

На праздничном концерте были представлены произведения Баха, Бетховена, Чайковского, Гедике, Водопьянова-Беруашвили, Соколова, Караева, Крымского, Мажары, Шатковской в исполнении камерного хора Московской консерватории, фортепианного дуэта ShAT, солистов ансамбля "Студия новой музыки". Впервые прозвучало переложение трех пьес Петра Ильича Чайковского для виолончели и фортепиано, сочинение композитора и пианистки Татьяны Шатковской "Псалом", посвященное памяти Бориса Юргенсона. Гости услышали самое первое музыкальное посвящение Борису Юргенсону – фортепианную композицию Largo Михаила Водопьянова-Беруашвили и написанный в его честь "Ноктюрн" Салима Крымского.