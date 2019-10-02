Документальный проект ОТВ занял второе место на конкурсе "Вся Россия – 2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Документальный проект "Областного телевидения" про историю Среднего Урала от XVII века до современности занял второе место на профессиональном творческом конкурсе "Вся Россия – 2019". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ОТВ.

"Документальный проект "Областного телевидения" взял второе место на профессиональном творческом конкурсе "Вся Россия – 2019". Награждение прошло <...> в Сочи. Серия фильмов под названием "Свердловское время – 85" посвящена истории Среднего Урала с Петровских времен до наших дней и содержит большое количество редких архивных записей и документов, хроники и интервью", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что создатели проекта – Светлана Мельникова и Екатерина Самарина. Всего за время проведения форума "Вся Россия – 2019" свердловские журналисты получили шесть наград, две из них – сотрудники "Областного телевидения".

Кроме того, на ОТВ готовят к эфиру новую серию этого документального фильма. 12 октября телеканал напомнит о первом мэре, первом губернаторе, уральских франках и взрывном росте уральских СМИ в 1990-х годах.