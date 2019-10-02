Более 100 экспертов из 17 стран приедут на "Форум стратегов – 2019" в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, 2 октября. Эксперты из Бельгии, Германии, Дании, Италии, Казахстана, КНР, Мали, Норвегии, Польши, Румынии, США, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Франции, Эстонии и Японии примут участие в работе XVIII общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: национальные цели и эффекты для территорий" 28–29 октября в Санкт-Петербурге.

Среди спикеров форума именитые эксперты:

Магнус Бернтссон, президент Ассамблеи Европейских регионов, президент некоммерческой экологической организации R20 – Regions of Climate Action (Швеция);

Мартин Гильермо Рамирес, генеральный секретарь Ассоциации европейских приграничных регионов (Германия);

Вильям Томпсон, глава отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (Франция);

Агибу Диарра, посол, председатель Африканского бюро по вопросам приграничной безопасности и развития (Мали).



Глобальную повестку первого дня форума откроет круглый стол "Международное сотрудничество для регионального развития", головным организатором которого выступит МИД России, а в качестве модератора приглашена Елена Садовникова, эксперт по международным аспектам регионального развития. Участники представят свои идеи и лучшие практики на тему "Качество жизни" в социальной, культурной, экологической и экономической областях. На сессию впервые направлены не только персональные участники, но делегация Ассамблеи европейских регионов, а также делегация региона Яси (Румыния). К участию в мероприятии приглашены Йоханнес Мойсио, руководитель рабочей группы по внешним границам ЕС, Ассоциации европейских приграничных регионов, Вильям Томпсон, глава отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)(TBC), Индрани даз Шмид, директор GFGZ и многие другие.

На IV молодежной площадке "Форума стратегов – 2019", которая откроется 28 октября дискуссией "Новая экономика и креативное предпринимательство: регионы в эпоху четвертой промышленной революции", ожидается выступление Алексея Кудрина, Председателя Счетной палаты Российской Федерации, а также Александра Дюкова, председателя совета директоров ПАО "Газпром нефть", Нонны Матерковой, основателя фонда "Креативные практики", Жанетт Андерсон, руководителя инкубатора MINC (Швеция), Генри Фойя, шефа бюро Financial Times в Москве. Торжественным завершением работы IV молодежной площадки станет проведение 30 октября деловой игры Game of Goals по 17 целям устойчивого развития, (образовательное пространство "Итальянская, 16", Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 16 ) .

Ключевым мероприятием второго дня международной программы станет панельная дискуссия "Реализация и мониторинг национальных и глобальных целей устойчивого развития: международный опыт и российская практика". В 2020 году Россия представит добровольный национальный доклад о прогрессе в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) глобальной повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Сегодня ЦУР определяют развитие всего человечества и позволяют России встраиваться в мировые тренды и процессы, сравнивать себя с другими странами с использованием глобальных систем мониторинга. Счетная палата РФ разрабатывает комплекс мер для мониторинга национальных целей, активно работает над внедрением системы контроля ЦУР, уделяя особое внимание необходимости комплексного подхода. Как обеспечить достоверность данных и доступность результатов мониторинга национальных целей и ЦУР для всех ключевых стейкхолдеров – органов государственного и муниципального управления, бизнеса, общественных организаций, жителей городов и регионов России? Насколько открытым является процесс подготовки национального отчета о прогрессе в достижении ЦУР в России, с какими трудностями сталкивается? Эти вопросы обсудят Владимир Мау, ректор РАНХиГС, руководитель российского отделения Sustainable Development Solutions Network, Катрин Нерлинг, старший советник департамента ЕС и международных отношений, Министерство окружающей среды и продовольствия Дании, Анника Линдблом, генеральный секретарь, Finnish National Commission on Sustainable Development, Сильвия Брини, руководитель группы городской экологической оценки Института охраны окружающей среды и исследований (ИСПРА) Италии и многие другие эксперты. Модератором выступит Дмитрий Зайцев, аудитор Счетной палаты Российской Федерации, который также проведет круглый стол "Стратегический аудит: международный опыт" с участием Романа Артюхина, руководителя Федерального казначейства и Джозефа Леонардуса Вессена, советника Независимой группы оценки Всемирного банка.

Традиционно при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации на форуме состоится международная научно-практическая конференция "Перспективы развития новых форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и мультимодальность". К участию в мероприятии приглашены Талис Линкайтс, министр транспорта Латвии, Юлия Келлер, Dresdner Verkehrsbetriebe AG – DVB (Германия), Александр Братчиков, глава администрации города Пскова.

По теме взаимодействия Россия – ЕС состоятся сразу два мероприятия: круглый стол "Формируя повестку устойчивого развития макрорегионов: стратегия для Северо-Запада России и стратегия ЕС для региона Балтийского моря" и информационный семинар-диалог "Регион Балтийского моря: результаты и перспективы транснационального сотрудничества Россия – ЕС". В мероприятиях примут участие Хелена Туури, посол по делам Балтийского моря Министерства иностранных дел Финляндии, Беттина Рафаэльсен, внешний консультант Европейской комиссии/DG Regio, Анн Ирене Саетернес, генеральный секретарь Ассоциации субрегионального сотрудничества РБМ, Алда Никодемуса, руководитель Секретариата ВАСАБ, комитета пространственного планирования и регионального развития РБМ, Андерс Бергстрем, координатор области политики/координатор горизонтальных действий Образование PA/Стратегия ЕС для региона Балтийского моря (РБМ) и многие другие.

Участники "Форума стратегов – 2019" смогут посетить научно-практическую конференцию "Теория и практика применения трансформационного менеджмента и опыт Германии в реализации программы "Город будущего", которая будет проходить в течение всего второго дня форума, 29 октября.

Международный консорциум "Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды", Правительство Санкт-Петербурга, Совет государств Балтийского моря, "Леонтьевский центр" и BALTIC CLEANTECH ALLIANCE выступят организаторами прогноз-сессии "Стратегии, лучшие кластерные практики и инструменты перехода к циркулярной экономике для устойчивого развития городов" с участием Эвелины Лутфи, директора по развитию бизнеса Ассоциации Green Net Finland, Рагнара Оттосена, председателя совета директоров GREEN ENERGY ONE AS (Норвегия), Стефана Мюринье, заместителя генерального директора Национального института циркулярной экономики (Франция), Макино Хироси, генерального директора ООО "САМИ" (Япония).

Аккредитация СМИ на мероприятие обязательна.

О форуме

"Форум стратегов – 2019" проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, конструктивной дискуссии по самым важным, острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в форуме принимают участие порядка 1 тыс. экспертов. Это представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты. Более подробную информацию о ходе подготовки, спикерах и мероприятиях программы можно узнать на сайте.

Возрастная категория 18+.

Место проведения: Санкт-Петербург, отель "Park Inn by Radisson Прибалтийская", ул. Кораблестроителей, 14.

Организаторы форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Счетная палата Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ "Леонтьевский центр".

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС, РИА "Федералпресс", журнал "Регионы России", Издательский дом "Гудок".

Информационные партнеры: научный информационно-аналитический экономический журнал "ЭТАП: Экономическая Теория, Анализ, Практика", научно-практический журнал "Местное право", журнал "Эффективное антикризисное управление. Практика", журнал "Бюджет", журнал "Метод".

Научные журналы – партнеры форума: научно-практический журнал "Региональная экономика. Юг России", научный рецензируемый журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент".

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