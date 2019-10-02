Новые резиденты территории опережающего развития "Краснотурьинск" создадут 40 рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Два новых резидента зарегистрированы на территории опережающего социально-экономического развития "Краснотурьинск" в Свердловской области. Это компании "Ротор" и "Химколор", суммарный объем инвестиций в эти проекты превысит 27 миллионов рублей, выход на проектную мощность планируется в следующем году, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой "Корпорацией развитии среднего Урала".

"Каждый из резидентов создаст по 20 высокопроизводительных рабочих мест и при поддержке региональных институтов развития запустит инновационное производство. Создание новых производственных мощностей и рабочих мест имеет стратегическое значение для Краснотурьинска и региона в целом, снижение монозависимости городов, повышение доходов и качества жизни людей на территории Свердловской области – приоритетные задачи, поставленными губернатором Евгением Куйвашевым", – приводит пресс-служба слова заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Юлия Курносенко.

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик сообщил, что в реализацию проекта "Ротор" планируется инвестировать 16,2 млн рублей, проекта "Химколор" – 10,9 млн рублей.

Компания "Ротор" создаст сервисный центр по ремонту газотурбинных двигателей полного цикла, а также полигон площадью 2 тыс. кв. м для испытания турбин, прошедших ремонт и сервисное обслуживание. Запуск проекта запланирован на четвертый квартал 2019 года, на проектную мощность сервисный центр выйдет в первом квартале 2020 года.

"Химколор" планирует в мае 2020 года запустить участок по выпуску красного и коричневого композиционного пигмента на основе безотходных технологий, мощностью 864 т в год. Сырьем для получения пигментов послужат отходы глиноземного производства – красные шламы.

ТОР "Краснотурьинск" создана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации в 2016 году, в настоящее время в реестр резидентов включены восемь инвесторов: "Богословский кабельный завод", "ЛесКом Развитие", "Компания "УтильМастер", "Ин Пласт Полимер", "Краснотурьинск-Полиметалл", "Краснотурьинский завод строительных компонентов", "Ротор", "Химколор". Часть резидентов территории опережающего развития "Краснотурьинск" являются также резидентами индустриального парка "Богословский", эта площадка имеет внешние и внутренние инженерные сети, обеспечена энергоресурсами и благоустроенной территорией.

Всего в Свердловской области статус территории опережающего развития имеют Краснотурьинск, Лесной и Новоуральск. На этих территориях действует особый правовой и налоговый режимы, привлекательные для инвесторов.