Три известных художника вошли в состав жюри конкурса рисунков для детей-инвалидов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Первого ноября закончится прием работ на Второй Всероссийский конкурс рисунков для детей-инвалидов "Я могу! Я рисую!" (3+). С целью определить 12 лучших работ в трех возрастных номинациях организаторы было сформировано жюри из 15 человек, в которое вошли три известных художника.

Как сообщили организаторы конкурса, среди них член-корреспондент Международной академии культуры и искусства Анатолий Мовлян, обладатель международных премий Михаил Сажаев, лауреат премии Губернатора Свердловской области Алексей Ефремов.

Среди членов жюри также телеведущий и актер Сергей Белоголовцев, председатель Международного комитета всемирных конгрессов людей с инвалидностью Томас Краус, коллекционер и глава аукционного дома Валерий Суворов, руководитель управления конференциями ИТАР-ТАСС Лариса Белоусова и многие другие.

Конкурс направлен на поддержку детей-инвалидов и интеграцию их в общество, в созидательную деятельность; выявление талантливых детей, поощрение и развитие их творческих способностей, на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания. Для такого ребенка рисование - это шаг в преодолении болезни, способ взаимодействия с миром, возможность выразить чувства и мысли.

Конкурс осуществляется при поддержке АНО "Агентство Стратегических Инициатив", Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе, Уральского регионального информационного центра ТАСС.