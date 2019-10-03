ГМИИ им. А.С. Пушкина проведет Международный инклюзивный фестиваль

Москва, 3 октября 2019 г. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина продолжает развивать важное направление своей деятельности – включение в музейную жизнь посетителей разных категорий, в том числе детей и взрослых с инвалидностью.

С 7 по 13 октября 2019 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина пройдет Международный инклюзивный фестиваль и конференция "Доступный музей", посвященные различным способам восприятия искусства. В программе фестиваля мероприятия, предназначенные для детей и взрослых, в том числе с инвалидностью: дискуссии, мастер-классы, перформансы, тактильные экскурсии, занятия на русском жестовом языке, лекции специалистов в области инклюзии из ведущих мировых музеев, таких как Рейксмузеум (Амстердам), Музей истории искусств (Вена), Музей Людвига (Будапешт) и Музей Пегги Гуггенхайм (Венеция). Среди участников фестиваля – художники, кураторы, арт-терапевты и сотрудники музеев из разных стран мира.

Тема фестиваля этого года – "Почувствуй мир как я" – отражает стремление понять возможности различных органов чувств при знакомстве с миром, в том числе с искусством. Все мероприятия фестиваля будут инклюзивными, а это значит, что они будут доступны и людям с инвалидностью. Опыт инклюзивного общения, одинаково важный для всех, станет объединяющим мотивом фестиваля.

Евгения Киселева, куратор фестиваля, руководитель отдела инклюзивных программ ГМИИ им. А.С. Пушкина: "В XXI веке зрение больше не является единственным способом восприятия искусства в музее. Все чаще художники и кураторы в своей работе используют звук, движение, проприоцепцию и даже ольфакторные средства. Дискуссии, перформансы и мастер-классы в рамках "Инклюзивного фестиваля" в Пушкинском музее будут посвящены тому, как разные органы чувств помогают нам воспринимать искусство".

Во время фестиваля несколько раз будет осуществлен новый перформанс Елены Ковылиной "Коридор отражений". "Картина и скульптура становятся своеобразными проводниками во внутренний мир других людей, инвалидов, их чувств и переживаний. Произведение искусства вдруг срабатывает как своеобразный переключатель – через общеизвестные художественные образы мы даем возможность открыть свой внутренний мир тем, кто видит наш мир по-другому", – говорит о своей работе художница.

Социальный перформанс немецкого художника Яна Формана "Реституция знаков" предлагает совместно с подростками с инвалидностью переосмыслить системы навигации публичных пространств.

Также в программе фестиваля открытые уроки жестового языка, мультисенсорные и тактильные мастер-классы по истории искусства. Для семейных групп, включающих глухих и слабослышащих, будут проводиться экскурсии по постоянной экспозиции музея на русском жестовом языке. Для детей и взрослых с аутизмом и другими особенностями развития будут предложены творческие занятия в мастерских арт-терапии и мультисенсорные мастер-классы. Во время "тихих часов" люди со сниженным сенсорным порогом смогут посетить основную экспозицию.

ГМИИ им. А.С. Пушкина выражает благодарность за помощь в организации мероприятий фестиваля Посольству Королевства Нидерландов в России, Гёте-институту, Посольству Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Посольству Итальянской Республики в Российской Федерации, Австрийскому культурному форуму, а также Посольству Венгрии в Российской Федерации.

Возрастная категория 0+.

Дополнительная информация:

Inclusion@Arts-Museum.ru



Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

press@arts-museum.ru

Партнер проекта "Доступный музей"

СПРАВКА

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний мирового искусства, хранящий памятники, созданные мастерами разных эпох, – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужиной собрания является одна из самых известных в мире коллекций произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Программа "Доступный музей" начала работу в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2016 году. Сегодня посетителям музея предлагаются экскурсии на русском жестовом языке, тифлокомментирование, тактильные мастер-классы, занятия и экскурсии для детей с особенностями развития. Музей является организатором "Инклюзивного фестиваля" и тематической конференции для профессионалов. Среди проектов музея – облегченный видеокурс по истории мирового искусства "Машина времени", доступный всем желающим онлайн, а также Летняя школа инклюзивных практик для музейных специалистов из регионов РФ.