Выставка номинантов премии Кандинского пройдет в Московском музее современного искусства

Москва, 3 октября 2019 г. С 9 октября по 17 ноября 2019 года в Московском музее современного искусства (ММОМА) на ул. Петровка, д.25 пройдет выставка номинантов Премии Кандинского 2019.

Экспозиция – Ирина Горлова, Наталия Герасина.

Архитектура и дизайн - Нана Абдрашитова.

Список финалистов Премии (шорт-лист) будет объявлен в конце октября, а победители Премии станут известны на официальной церемонии награждения, которая пройдет в ММОМА (Петровка, 25) 13 ноября 2019 года.

В лонг-лист 12-й Премии Кандинского по итогам двух туров голосования Экспертного совета вошли 30 номинантов. В номинации "Проект года" – 15 художественных проектов, "Молодой художник. Проект года" – 10 художественных проектов, в номинации "Научная работа. История и теория современного искусства" – 5 научно-исследовательских работ.

Номинантами стали (списки составлены в алфавитном порядке):

Номинация "Проект года"

Евгений Антуфьев "Когда искусство становится частью ландшафта. Части I, II и III" Александр Бродский "Красная дорожка" Дмитрий Венков "Гимны Московии" Павел Отдельнов "Психозойская эра" Полина Канис "Процедура" Ирина Корина "Не только про тебя" Таус Махачева "Байда" Таус Махачева "Дорогие Р., Р., К., С., М., А., С., С., К., И., Г., Л., А., А., Л., П., Г., И., Д., Д., М., С., Б., О., Ф., Ф., Р., Д., М., Е., Л., И., Ф., Л., А., М., Т., К., К., Л., П., Ф., В., А., Л., Л." Таус Махачева "ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) Spa" Арт-группа МишМаш "SuperJew. Слухи о Хидеоизме" Александр Морозов "Акчим. Координаты 60°28'35" с.ш. 58°02'53" в.д." Александра Паперно "Любовь к себе среди руин" Саша Пирогова "Сад" Арт-группа ПРОВМЫЗА "Post-mortem сhronography" Хаим Сокол "Бумажная память"

Номинация "Молодой художник. Проект года"

Евгений Антуфьев "Бессмертие навсегда: комнаты Льва Толстого" Ян Гинзбург "Механический жук" Кирилл Глущенко "Венец" Арт-группа Город Устинов "Частицы" Егор Крафт "Ákkta" Ася Маракулина "Комната отдыха" Дмитрий Морозов ::vtol:: "12262" Альбина Мохрякова "Каэгха" Тимофей Радя "Всё это не сон" Кирилл Савченков "Ch(K)ris(tin). Close Air Support"

Номинация "Научная работа. История и теория современного искусства"

Иосиф Бакштейн "Статьи и диалоги" Евгений Барабанов "Метагеометрия художника Штейнберга" Игорь Поносов "Искусство и город" Маргарита Тупицына "Moscow Vanguard Art: 1922 —1992" Андрей Хлобыстин "Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века"

Экспертный совет 12-й Премии Кандинского

Номинации "Проект года" и "Молодой художник. Проект года"

Аллахвердиева Наиля Искусствовед, куратор, арт-директор Музея современного искусства PERMM, лауреат премии Сергея Курехина в номинации "Лучший кураторский проект" (2013) и премии Пермского края в сфере культуры и искусства (2018), Пермь

Багдонайте Алиса Главный куратор Центра современного искусства "Заря", Владивосток; соучредитель галереи современного молодого искусства "Треугольник", Владивосток – Москва

Баландин Сергеей Художник, куратор, арт-критик, представитель акционизма в Самаре, научный сотрудник галереи "Виктория", Самара

Горлова Ирина Искусствовед, руководитель Отдела новейших течений ГТГ, Москва

Джеуза Антонио Доктор философии, независимый куратор и критик, специалист по искусству новых технологий и российскому видеоарту, Москва

Ерофеев Андрей Искусствовед, куратор, критик, сопредседатель российской секции Международной ассоциации художественных критиков (АICA), Москва

Зайцева Анна Куратор, заместитель директора по выставочной деятельности Мультимедиа Арт музея (ММАМ), Москва

Курехина Анастасия Президент Благотворительного Фонда и Премии Сергея Курехина, Санкт-Петербург

Насимова Мария Главный куратор Еврейского музея и Центра толерантности, Москва

Новоселов Алексей Заместитель директора по экспозиционной и выставочной работе Московского музея современного искусства, Москва

Осмоловский Анатолий Художник, теоретик, куратор, лауреат Премии Кандинского 2007 в номинации "Художник года", основатель и ректор Института современного искусства "БАЗА", Москва

Палажченко Николай Искусствовед, куратор, арт-критик, арт-менеджер, куратор факультета "Арт-менеджмент и галерейный бизнес" бизнес-школы RMA, представитель международной художественной ярмарки Art Basel в России, Москва

Попов Сергей Искусствовед, куратор, основатель галереи pop/off/art, Москва

Преображенский Кирилл Художник, куратор, преподаватель, руководитель мастерской "Видеоарт" в Школе Родченко, Москва

Светляков Кирилл Кандидат искусствоведения, куратор, критик, главный специалист по современному искусству отдела руководства ГТГ, Москва

Селина Елена Искусствовед, куратор, основатель галереи XL и XL Projects, Москва,Россия

Турчина Ольга Искусствовед, куратор, старший научный сотрудник Московского музея современного искусства, Москва

Усольцева Светлана Куратор, начальник отдела художественных программ Уральского филиала Государственного центра современного искусства, Екатеринбург

Чагина Сабина Куратор, сооснователь биеннале уличного искусства "АРТМОССФЕРА" и одноименного творческого объединения, Москва

Чайка Евгения Куратор, заместитель директора Уральского филиала Государственного центра современного искусства, Екатеринбург

Шишко Ольга Искусствовед, куратор, руководитель отдела кино и медаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина, директор Центра культуры и искусства "МедиаАртЛаб", Москва

Экспертный совет 12-й Премии Кандинского

Номинация "Научная работа. История и теория современного искусства"

Молок Николай Кандидат искусствоведения, главный редактор журнала "Искусствознание", Москва

Обухова Александра Искусствовед, руководитель научного отдела Музея современного искусства "Гараж", Москва

Пыркина Дарья Кандидат искусствоведения, критик, куратор, заведующий отделом образовательных программ Государственной Третьяковской галереи, Москва

Розенфельд Алла Доктор искусствоведения, куратор российского и европейского искусства Mead Art Museum, Amherst College, Нью-Йорк

Фоменко Андрей Доктор искусствоведения, критик современного искусства и кино, преподаватель факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург

В 2019 году в оргкомитет Премии поступило 636 заявок от соискателей из 73 городов России, включая Нижний Тагил, Иркутск, Находку, Геленджик, Анапу, Гудермес и многие другие. Среди них: 294 заявки в номинацию "Проект года", 330 заявок в номинацию "Молодой художник. Проект года",

12 заявок в номинацию "Научная работа. История и теория современного искусства".

В научную номинацию, где могут участвовать не только россияне, но и граждане других стран, заявки поступили также из США и Чехии.

Международный культурный фонд BREUS FOUNDATION занимается поддержкой и продвижением российского современного искусства в России и за рубежом. В состав Фонда входят:

Премия Кандинского — независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году по инициативе Шалвы Бреуса, президента Международного культурного фонда BREUS Foundation. Согласно принятой мировой практике, премия была названа именем выдающегося российского художника и теоретика искусства XX века, пионера абстрактной живописи. Задачами Премии Кандинского являются поддержка и развитие российского актуального искусства, повышение его авторитета в мире. Премия стала одним из основных камертонов, определяющих тенденции развития художественного процесса в России, а также оказывает значительное влияние на его культурно-эстетическое содержание.

BREUS collection — значительное собрание российского современного искусства второй половины XX — первой половины XXI веков. В коллекции Фонда знаковые произведения выдающихся русских художников. Собрание Фонда активно используется для различных выставочных проектов.

Издательская программа BREUS Publishing специализируется на издании монографий о современных российских художниках и книг по истории и теории современного российского искусства. Важной частью издательской программы является серия монографий "НОВЫЕ КЛАССИКИ", посвященная наиболее значимым российским художникам настоящего времени, которые уже сегодня могут быть названы "новыми классиками".

Возрастная категория 18+.