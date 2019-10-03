Прием работ на конкурс "СМИротворец-2019" продлен до 10 октября

Москва, 3 октября. Журналисты и редакции Центрального, Уральского, Сибирского, Северо-Кавказского и Северо-Западного округов могут подать материалы на конкурс до конца первой декады октября. Решение принято по просьбам представителей СМИ нескольких регионов.

По Дальневосточному, Поволжскому и Южному федеральным округам прием заявок завершен в сентябре. В этих округах в октябре пройдут региональные этапы конкурса.

Итоговые мероприятия в Дальневосточном округе состоятся в Хабаровске 11-12 октября. Журналисты посетят село Сикачи-Алян с тысячелетними петроглифами, встретятся с национальными активистами края. На круглых столах обсудят мультимедиа журналистику и освещение межэтнической темы в региональных СМИ.

Финал конкурса "СМИротворец-Волга" пройдет в Ижевске 16-17 октября. Для авторов лучших работ на межэтническую и межконфессиональную тематику будут организованы этно-пресс-тур по городам Удмуртии, в том числе в гости к "Бабушкам из Бураново", и круглые столы, участники которых обсудят актуальные проблемы региональной журналистики.

Итоги по Южному округу подведут 31 октября и 1 ноября в Ростове-на-Дону. Формируется шорт-лист этапа "СМИротворец-Юг". Лауреатов также ждут семинары, творческие встречи, пресс-туры и экскурсии. Победители региональных этапов попадут в шорт-лист общероссийского этапа. В ноябре в Москве наградят лучших из лучших.

Цель конкурса ― поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года. К участию в творческом состязании приглашаются журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и локальных изданий (в том числе этнических) в шести номинациях: "Телевидение", "Радио", "Пресса", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Родные языки", а также специальная номинация для студентов профильных факультетов вузов ― "Поколение мультимедиа".

В Международный год языков коренных народов, объявленный Генеральной ассамблеей ООН, и в Год языков коренных народов России особенно актуальной становится номинация "Родные языки". Редко какой конкурс может себе позволить рассматривать творческие работы на всех, без исключения, языках народов, проживающих в многонациональной, а значит многоязычной стране. "СМИротворец" традиционно принимает журналистские работы от этнических и локальных СМИ, где диалог с аудиторией чаще всего ведется именно на родном языке большинства местных жителей. Отметим, что в данной номинации рассматриваются глубокие материалы, острые репортажи, проблемные статьи о родных языках, отношении к языку самих носителей, представителей малых народов, о популярности и забвении, о том, из чего состоит языковая культура того или иного народа и почему она так важна для государства.

Справка

В 2019 году конкурс "СМИротворец" проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― информационное агентство ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, "Русский репортер".

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте.

Пресс-служба конкурса "СМИротворец", тел. +7 (903) 103 91 70, +7 (495) 978 02 89, Анжелика Засядько, pressa@nazaccent.ru.

Материалы принимаются по электронному адресу konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, Тверская улица, д. 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2019".

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