Председатель совета директоров РМК профинансирует стартапы молодых екатеринбуржцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин объявит конкурс для финансирования стартапов молодых предпринимателей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

"Председатель совета директоров Русской медной компании, участник рейтинга Forbes Игорь Алтушкин запускает видеопроект, в котором молодые предприниматели, мечтающие открыть свое дело, получат не только финансовую возможность для реализации своих идей, но и эксклюзивный опыт взаимодействия с настоящими экспертами бизнеса. Средства будут выдавать тремя этапами: на разработку продукта - 100 тыс. рублей, на запуск - еще 200 тыс. рублей и на продвижение - 300 тыс. рублей. Тому, кто пройдет все этапы и предложит лучший проект по мнению приглашенных экспертов, в финале презентуют еще 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В текст указано, что конкурсантам нужно будет реализовать проект за два месяца. Запуск конкурса намечен на 16 октября. Претендовать на финансирование могут проекты в любой сфере экономической деятельности, в том числе производства, оптовой и розничной торговли, социальных услуг, научно-исследовательской, издательской деятельности, общественного питания и других сфер. Конкурс проводится среди жителей Екатеринбурга в возрасте до 30 лет, проекты должны быть направлены на реализацию предпринимательской деятельности тоже в Екатеринбурге.

"Моя цель - предоставить стартовый капитал молодым, целеустремленным людям на реализацию их идей. <…> Мы не будем инвесторами в прямом смысле, нам не нужны доли в компании, проценты, возвраты. Мы даем гранты, чтобы в городе появилось больше интересных и полезных проектов", - приводит пресс-служба слова Алтушкина.

Поддержка предпринимателей в регионе также проходит на постоянной основе. Например, в Свердловской области реализуется масштабная программа обучения навыкам предпринимательства для свердловчан от 14 до 30 лет. Она называется "Молодежная бизнес лига". Школьники и студенты в течение года бесплатно могут принимать участие в специально разработанных мастер-классах от бизнес-тренеров и крупных предпринимателей региона.

В национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" молодежь выделена в приоритетную группу. С помощью "Молодежной бизнес лиги", власти намерены привлечь как можно больше молодых людей к предпринимательской деятельности. В проекте задействован опыт лучших экспертов и лучшие практики.