На МТФ-2019 обсудят актуальные вопросы таможенного администрирования электронной торговли

Москва, 3 октября. Круглый стол об электронной торговле "E-commerce. Как администрировать качественно?" станет одним из ключевых мероприятий деловой программы Международного таможенного форума – 2019. Форум пройдет 24-25 октября 2019 года в Центре международной торговли в Москве.

В ходе круглого стола, который состоится 25 октября в 14:00, планируется обсудить актуальные вопросы таможенного администрирования электронной торговли и автоматизации процесса уплаты таможенных платежей. Участники встречи рассмотрят мировые тенденции развития рынка e-commerce и аспекты его регулирования, обсудят формирование новой модели интернет-торговли, а также механизмы цифровизации процессов оформления интернет-товаров и уплаты платежей.

Модератором дискуссии выступит телеведущая РЕН-ТВ и продюсер МИЦ "Известия" Елена Лихоманова.

В мероприятии примут участие: заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России Никита Золкин, первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Почты России Алексей Скатин, заместитель начальника ГУОТОиТК ФТС России Михаил Числов, главы профессиональных ассоциаций, представители делового сообщества.

Возрастная категория 6+

В рамках МТФ-2019 запланировано свыше 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования. С проектом деловой программы Форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.

По вопросам партнерского участия: customsforum@inter-co.ru.

Генеральный партнер МТФ-2019 – Газпромбанк.

Официальные информационные партнеры – ТАСС, Интерфакс, МИЦ "Известия", Business FM, Мир 24.