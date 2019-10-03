На фестивале "ЛиФФТ-2019" обсудили развитие креативных индустрий и переход в "цифру"

ТАСС, 3 октября. Первого октября в рамках IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФТ-2019" в Центре Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошел круглый стол на тему "Ренессанс креативных индустрий – сокровищница и достояние народов Евразии. От привилегий к цифре". На мероприятии, организованном при участии ЕАКОП, присутствовали видные деятели культуры, руководители крупнейших авторских обществ Китая, Турции, Азербайджана и других стран и представители власти.

Ключевым событием круглого стола стала презентация глобальной инициативы Всемирной организации интеллектуальной собственности ВОИС (WIPO) под эгидой ООН "Хартия сообщества издателей", направленной на развитие международных связей и продвижение передовых практик издательской деятельности, а также присоединение к Хартии заинтересованных сторон.

Кроме того, состоялось подписание международных соглашений в сфере книгоиздательства и других договоров о сотрудничестве между ведущими авторскими обществами стран – участниц ЕАКОП.

Как отметил генеральный директор ЕАКОП Исмаил Маммадкаримов, "мы рады, что в столице Азербайджана состоялось это важное для всего творческого сообщества событие. ЕАКОП – единственная в своем роде организация, объединяющая общества правообладателей Евразийского региона. Она на практике демонстрирует процессы интеграции цифровых экосистем в сфере интеллектуальной собственности. Это мероприятие – не только возможность поделиться своим опытом, но и усилить позиции нашего региона на мировой арене творческих индустрий".

По мнению генерального секретаря ЕАКОП Андрея Кричевского, "В Евразии назрела потребность в современных механизмах развития интеллектуальной собственности. Наши авторы и правообладатели готовы выходить на глобальные рынки, продвигать свою национальную культуру в мире. Для этого нужно обеспечить максимальную защиту интересов авторов и сохранность их творчества, предоставить им комфортные условия, в том числе и для монетизации их труда. Культура стран Евразии во всем своем богатстве и разнообразии – это весомый бизнес-актив региона, требующий поддержки и развития. С этой точки зрения присоединение стран – участниц ЕАКОП к международным договоренностям станет важным шагом к формированию устойчивого и привлекательного рынка интеллектуальной собственности в регионе".

Евразийский литературный фестиваль фестивалей "ЛиФФт" – масштабный просветительский проект, объединивший литературные фестивали России и Евразии. Мероприятие проходит ежегодно с 2016 года с целью укрепления творческих и дружеских связей писателей и читателей Евразии, а также создания единого евразийского литературного пространства. В 2019 году фестиваль проводится под эгидой программы "Год языков коренных народов", объявленного ООН в 2019 году, в честь 650-летия азербайджанского поэта Имадеддина Насими. Организаторами выступают Фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии "ЛиФФт" и Фонд Гейдара Алиева при поддержке Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".

Пресс-служба Евразийской конфедерации обществ правообладателей: е-mail: pressa@eacop.org , тел.: + 7 (495) 203-71-62

О конфедерации

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах – членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

В апреле 2018 года ЕАКОП стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

ЕАКОП – ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).