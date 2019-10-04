Кубок мира по Киокушин каратэ впервые пройдет в России

Москва, 4 октября. Шестого октября в Москве пройдет VI Кубок мира по Киокушин каратэ среди мужчин и женщин. Москва впервые получила право принять у себя Кубок мира по одному из наиболее жестких и зрелищных видов боевых искусств – Киокушин каратэ.

В 2019 году ведущее международное соревнование соберет спортсменов более чем из 30 стран мира. Участники будут состязаться в категориях среди мужчин (70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг) и женщин (55 кг, 65 кг, 65+ кг).

Кубок проходит под лозунгом открытости и консолидации, допуская к участию бойцов всех федераций Киокушин карате. Реализованное объединение большинства организаций каратэ создаст на татами высокую конкуренцию.

Мероприятие проходит при поддержке Госдумы РФ, кабинета Министров Японии, крупнейших бизнес-корпораций и Высшей школы экономики.

Откроют мероприятие руководители международной организации каратэ "Kyokushin kaikan Union" Ясухиро Сичинохе и Кои Йошиказу, а также президент Союза Киокушин каратэ России Александр Крамышев. Тысячи зрителей смогут стать свидетелями спортивного мастерства и шоу-программы благодаря онлайн-трансляции.

"В основе каратэ лежит идея ненасилия. Истинный дух восточного единоборства – не использовать приемы против человека, кроме самообороны, защиты семьи или друзей. Здесь нельзя переоценить педагогическую роль этого вида спорта. Навыки приобретенные на татами легко интегрируются в работу, бизнес, науку. А проведение зрелищных соревнований, безусловно, вносит вклад в популяризацию каратэ в первую очередь среди молодого поколения", - профессор Высшей школы экономики, чемпион СССР по киокушин каратэ Борис Моргунов.

Возрастная категория 6+.



Место проведения: Москва, Островная, 7, дворец спорта "Динамо" в Крылатском.

Дата и время: 6 октября, 15.00 - 18.00