Главным событием молодежной программы FINOdays станет Хакатон

​​​Москва, 4 октября. 7–11 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 состоятся мероприятия Молодежной программы FINOdays .

Главным событием FINOdays станет Хакатон, в ходе которого 17 студенческих команд, прошедших предварительный отбор, будут состязаться в решении реальных бизнес-кейсов от лидеров финансового рынка. Участников ждут задачи на использование распределенных реестров, распознавание текста, управление денежной наличностью, управление банковскими продуктами на основе биометрии, рекомендательные системы, маркетплейсы и многое другое. В финале команды защитят свои решения перед жюри, в состав которого войдут представители ведущих банков и финансовых организаций. Три суперфиналиста Хакатона разделят между собой призовой фонд в 1 млн рублей.

По традиции участники Молодежной программы встретятся с Председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной и смогут задать вопросы о трендах в развитии финтеха, необходимых компетенциях для работы в финансовой отрасли и будущем технологий в финансовом секторе.

Среди мероприятий Молодежной программы FINOdays – мастер-классы и воркшопы от экспертов финтех-индустрии. Темы мастер-классов – презентация технологического продукта, современная инфраструктура идентификации личности, принципы Growth Hacking в финтехе, голосовые помощники, создание эффективного бизнес-плана.

Кроме того, участники FINOdays смогут посетить мероприятия деловой и спортивной программы FINOPOLIS, познакомиться с потенциальными работодателями и узнать о трендах в развитии финтеха.

За последними новостями можно следить в официальной группе FINOdays ВКонтакте.

Организатор FINOdays – Банк России.

Официальный партнер Хакатона – QIWI.

Оператор FINOPOLIS 2019 – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+.

О фонде

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 206 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 94 стран мира.