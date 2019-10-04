В Москву впервые приехал театр кукол из Адыгеи

Москва, 4 октября. В рамках федеральной программы "Большие гастроли" театр кукол "Золотой кувшин" с 3 по 6 октября представит три своих спектакля: "Без старого нет нового" (6+), "Чебурашка и его друзья" (0+) и "Золотой ключик" (0+). "Без старого нет нового" - уникальный спектакль, в основе которого лежат адыгские сказки и сказания, был сыгран для юных москвичей на родном для артистов адыгейском языке (с синхронным переводом на русский) и познакомил публику с традициями этого народа.

Как отметил художественный руководитель театра "Золотой кувшин" Станислав Сиюхов:

"Большие гастроли" нашего театра - это очень большая ответственность для нас. Мы не только впервые в Москве, но и несём колоссальную ответственность за наши выступления, так как гастроли проходят накануне праздника - Дня республики Адыгея 5 октября.

Федеральная программа "Большие гастроли" существует уже шестой год и активно поддерживает театры из всех регионов России. Сегодня "Большие гастроли" включают в себя пять основных направлений:

- Федеральная программа - гастроли ведущих театров страны

- Зарубежная программа – международное направление по взаимодействию с русскоязычными театрами за рубежом

- Большие гастроли для детей и молодежи – гастроли ТЮЗ-ов, театров кукол и других детско-юношеских театров

- Межрегиональная программа - поддержка гастролей региональных театров

- Студенческая программа - гастроли российских театральных вузов

Театр кукол "Золотой кувшин" из Адыгеи приехал в столицу именно при поддержке программы "Большие гастроли для детей и молодежи-2019", в рамках которой только в этом году уже побывало на гастролях около 50 российских театров кукол и ТЮЗ-ов. Всего в "Больших гастролях" в этом году примут участие 105 детских театров из 75 регионов РФ.