В Сочи состоится форум "Глобальное технологическое лидерство"

Москва, 7 октября. Форум "Глобальное технологическое лидерство" пройдет 5-6 декабря в Главном медиацентре Сочи. Форум организован РВК и Платформой НТИ при поддержке правительства РФ. Повестка форума сфокусирована на теме развития сквозных технологий – передовых направлений, которые будут определять облик мировой экономики и лидерский потенциал государств в новом десятилетии. Среди них – искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника и сенсорика, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность. Развитие сквозных технологий – приоритет государственных программ "Цифровая экономика Российской Федерации" и Национальная технологическая инициатива.

На площадке форума пройдут "стресс-тесты" и презентации "дорожных карт" развития высокотехнологичных областей на базе сквозных технологий, стратегические сессии с участием госкорпораций, презентации технологических консорциумов, мероприятия сообщества Национальной технологической инициативы. В форуме примут участие представители высокотехнологичных компаний, инвесторы, исследовательские и образовательные организации, органы власти и институты развития.

Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ: "Сегодня в мире происходят важные структурные изменения: на смену индустриальной модели развития приходит экономика знаний, цифровые технологии становятся главным фактором социально-экономического роста. Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для активного включения в глобальную технологическую повестку. Эта работа требует серьезной трансформации системы взаимодействия всех участников инновационной экосистемы, включая крупные корпорации и институты развития. В этом смысле форум является стратегической площадкой, где будут проектироваться новые модели государственной технологической политики".

Официальный сайт форума.

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