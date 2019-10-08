IX Туристский форум "Открытый Крым" подведет итоги высокого курортного сезона

Москва, 8 октября. IX Туристский форум "Открытый Крым" (0+) пройдет 29-30 октября 2019 года в Симферополе, в международном выставочном центре "Коннект Центр". Главное профессиональное событие отрасли в Крыму подведет итоги высокого курортного сезона на Юге России и будет посвящено актуальным вопросам развития внутреннего туризма.

Форум проходит при поддержке Федерального агентства по туризму и является единственным комплексным профессиональным событием в сфере туризма в Крыму, собирая на своей площадке более 5000 лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России. Форум проводится Министерством курортов и туризма Республики Крым с привлечением широкого круга участников, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, профильные объединения, эксперты, субъекты туристкой индустрии регионов Российской Федерации, а также иностранные делегации.

Деловая программа первого дня форума будет посвящена вопросам реализации государственной политики, а также взаимодействия бизнеса и власти в сфере туризма. Основными для пленарного дня станут темы:

- "Стратегия развития туризма в РФ до 2035 года: новый сценарий развития туристской отрасли России", где будут рассмотрены основные направления стратегии, мероприятия по ее реализации и роль регионов в данном процессе.

- "Туризм в эпоху санкций: новые возможности для российских регионов", где будут обсуждаться меры государственной поддержки туротрасли, мероприятия, направленные на укрепление конкурентоспособности туристического рынка, внедрение передовых сервисов.

- "Деятельность малых средств размещения и их легализация", где важные вопросы будут касаться совершенствования законодательного регулирования услуг, предоставляемых в жилых помещениях, в том числе законопроекта о туржилье; комплекса мер, направленных на легализацию малых средств размещения; особенностей оказания услуг в жилых помещениях с учетом запрета так называемого "Закона Хованской" с 1 октября 2019 года; требований органов контроля и надзора, предъявляемых к объектам размещения, расположенным в жилых помещениях; особенностей взаимодействия гостевых домов и хостелов и интернет-ресурсов для бронирования жилья.

Во второй день форума будут проведены деловые и обучающие мероприятия, содержащие примеры лучших кейсов и инициатив в сфере туризма.

Также в период проведения форума состоится Межрегиональная туристическая выставка "Открытый Крым", на площадке которой будут представлены все сегменты индустрии гостеприимства и HoReCa.

Место проведения: г. Симферополь, ул. Объездная дорога, 20, выставочный комплекс "Коннект Центр".