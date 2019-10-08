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В Петербурге проходит фестиваль "Недели Северных стран"

В октябре программа фестиваля включает более 20 событий
Описание
© Илья Давыдов/Проект "Водная линия"

Санкт-Петербург, 8 октября. В Петербурге с 13 сентября по 20 октября проходит фестиваль "Недели Северных стран". Впереди насыщенная октябрьская программа: более 20 событий, посвященных культуре и истории северных соседей, а также программа для детей. 

В пространстве "Севкабель Порт" 10 октября откроется выставка, посвященная проекту "Водная линия и Урбанистический форум". "Какими должны быть городские набережные и пространства у воды?" - на этот вопрос отвечает совместный художественно-исследовательский проект Датского института культуры и Института исследования стрит-арта. Проект "Водная линия" представит на выставке результаты работы молодых команд по исследованию и развитию конкретных прибрежных зон: пляжа на юго-западе Финского залива, Галерной гавани, набережных рек Охты и Пряжки. Визуализации, видеотчеты, урбанистические инсталляции и арт-объекты - все это можно будет увидеть до 31 ноября. Форум с участием экспертов из Северных стран и России ждет урбанистов 10 и 11 октября.

Удовольствие от кинематографа можно получить на фестивале кино Северных стран, где будут представлены лучшие фильмы последних лет из Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и, впервые, трех автономных территорий – Фарерских и Аландских островов и Гренландии. Фестиваль пройдет в кинотеатре "Великан парк" с 16 по 20 октября. Тему скандинавского кинематографа дополнит ретроспектива датских фильмов "Датская Догма 95 — рождение современного кино", которая состоится в кинотеатре "Аврора" с 15 по 20 октября.

Продолжаются две фотовыставки. Красоту островной страны можно увидеть в работах Йона Рунара Хильмарссона на выставке "Знакомство с Исландией" до 20 октября в картинной галерее Tioindigo на Константиновском пр., 1/24. До 1 декабря есть возможность окунуться в "незримое пространство" культового датского фотохудожника Красса Клемента в галерее РОСФОТО. На этой выставке представлено более 100 работ, запечатлевших моменты жизни людей и городов. Москва, Дублин, Париж, Бристоль, Копенгаген – разные страны, разные времена, разные события, каждая фоторабота – это маленькая история.

Норвежцы до 8 ноября ждут маленьких гостей на выставке детской литературы "Ужасно интересно все то, что неизвестно!" в библиотеке №7 "Славянка". Выставка знакомит с творчеством самых известных детских норвежских авторов. В Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пушкина, на Большой Морской, д. 33, 10 и 17 октября представят норвежские детские фильмы, 12 октября с 13:00 до 18:00 пройдет праздничное открытие веревочного парка и скалодрома Norway Park - первого в истории сети веревочного парка в помещении, который будет работать круглый год в ТЦ "Лондон-Молл". "Норвежский детский день" в Институте философии человека РГПУ им. Герцена, на Малой Посадской ул., 24, состоится 9 ноября. Лекции о детской литературе для взрослых и развлекательные мероприятия для детей, мастер-классы, викторины и памятные сувениры для детей.  

В 2019 году отмечается памятная дата в истории Норвегии и России – 75 лет со дня освобождения Северной Норвегии советскими войсками в ходе Петсамо-Киркенесской операции. С 25 ноября этому событию будут посвящены исторический семинар и конопоказы.

Подробная программа на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Возрастная категория 6+. 

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