Конкурс лучших социально значимых проектов и гражданских практик объявлен в Югре

ТАСС, 9 октября. Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет о проведении конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик "Премия "Признание". Срок приема заявок продлится в течение 45 рабочих дней.

Принять участие в нем могут руководители и представители организаций всех форм собственности, средств массовой информации, физические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в автономном округе, а также граждане, оказавшие содействие в спасении людей.

Конкурс проводится в девяти номинациях. "Гражданское слово" - для сотрудников и редакций СМИ, работающих в округе, блогеров и медиаволонтеров. "Золотое сердце" - для граждан за смелые и решительные действия при спасении людей; для руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, реализующих благотворительные и социально значимые проекты в автономном округе.

"Лучшая практика территориального общественного самоуправления" - для территориальных общественных самоуправлений, работающих в округе по созданию эффективного социального партнерства власти и населения. "Милосердие без границ" - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Народный контроль" - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля.

"Правозащитная деятельность, правовое просвещение и воспитание" - для центров и юридических клиник, оказывающих бесплатную правовую помощь гражданам; просветительских учреждений и организаций различных форм собственности; негосударственных правозащитных институтов, оказывающих населению юридическую помощь, в том числе в виде правового информирования; некоммерческих организаций, представляющих или защищающих законные интересы той или иной категории граждан; профессиональных объединений; добровольческих организаций; средств массовой информации.

"Социальная звезда" - для социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров), реализующих социально значимые проекты. "Социальная ответственность - гарантия успеха" - для коммерческих организаций, реализующих внутрикорпоративные социальные проекты, в том числе по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства). Также есть дополнительная номинация конкурса: "Семейное волонтерство" – для семей, осуществляющих совместную добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Для участия в конкурсе нужно подать заявки в бумажном и электронном виде. Форма заявки размещена на официальном сайте департамента и портале гражданского общества Югры.