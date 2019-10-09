Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конкурс лучших социально значимых проектов и гражданских практик объявлен в Югре

Заявки можно подать в течение 45 дней

ТАСС, 9 октября. Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объявляет о проведении конкурса социально значимых проектов и успешных гражданских практик "Премия "Признание". Срок приема заявок продлится в течение 45 рабочих дней.

Принять участие в нем могут руководители и представители организаций всех форм собственности, средств массовой информации, физические лица, индивидуальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в автономном округе, а также граждане, оказавшие содействие в спасении людей.

Конкурс проводится в девяти номинациях. "Гражданское слово" - для сотрудников и редакций СМИ, работающих в округе, блогеров и медиаволонтеров. "Золотое сердце" - для граждан за смелые и решительные действия при спасении людей; для руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, реализующих благотворительные и социально значимые проекты в автономном округе.

"Лучшая практика территориального общественного самоуправления" - для территориальных общественных самоуправлений, работающих в округе по созданию эффективного социального партнерства власти и населения. "Милосердие без границ" - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Народный контроль" - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля.

"Правозащитная деятельность, правовое просвещение и воспитание" - для центров и юридических клиник, оказывающих бесплатную правовую помощь гражданам; просветительских учреждений и организаций различных форм собственности; негосударственных правозащитных институтов, оказывающих населению юридическую помощь, в том числе в виде правового информирования; некоммерческих организаций, представляющих или защищающих законные интересы той или иной категории граждан; профессиональных объединений; добровольческих организаций; средств массовой информации.

"Социальная звезда" - для социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров), реализующих социально значимые проекты. "Социальная ответственность - гарантия успеха" - для коммерческих организаций, реализующих внутрикорпоративные социальные проекты, в том числе по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства). Также есть дополнительная номинация конкурса: "Семейное волонтерство" – для семей, осуществляющих совместную добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Для участия в конкурсе нужно подать заявки в бумажном и электронном виде. Форма заявки размещена на официальном сайте департамента и портале гражданского общества Югры.

Реклама на ТАСС
В России в третий раз проходит Всероссийский экономический диктант
По предварительным оценкам, в акции принимают участие более 100 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС