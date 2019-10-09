Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый инвестиционный бизнес-форум "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" пройдет в Карачаево-Черкесии

Задача форума - стать международной площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей Карачаево-Черкесской Республики с регионами России и зарубежными странами

Москва, 9 октября. Всесезонный курорт Карачаево-Черкессии "Архыз" 10 октября соберет представителей инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровня, государственных структур финансово-экономического блока, бизнеса, предпринимательства, экспертного сообщества в рамках крупнейшего регионального инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР".

Организаторами форума выступают Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Центр поддержки предпринимательства КЧР при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и Института развития государственно-частного партнерства "РЕГИОН".

Задача форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" - стать эффективной международной площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики с регионами России и зарубежными странами.

"Инвестиционный бизнес-форум "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" проводится в рамках реализации национального проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в целях популяризации предпринимательства и развития инвестиционной политики. В первую очередь, это возможность для инвесторов и предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики и других регионов Северо-Кавказского федерального округа обсудить ключевые вопросы региональной экономики, международной интеграции, развития новых отраслей и внедрения инновационных технологий, обмена опытом, а также рассказать нашим участникам и гостям. Убежден, что предполагаемые в рамках форума дискуссионные площадки будут содействовать доверительному диалогу бизнес-сообществ, откроют возможности для новых инициатив, помогут выработать механизмы государственно-частного партнерства и определить горизонты развития", - отмечает Али Накохов, министр экономического развития КЧР.

Мероприятия бизнес-форума представлены несколькими экспертными площадками с обсуждением факторов экономики и финансовой политики, влияющих на региональный инвестиционный климат и бизнес-активность. Будут рассмотрены наиболее эффективные практики реализации национальных проектов в регионах СКФО по четырем направлениям социально-экономического развития: международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, производительность труда и цифровизация экономики.

Кроме того, для предпринимателей пройдут практические семинары и мастер-классы, а также выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства MADE IN KAVKAZ EXPO.

Участие в качестве посетителя бесплатное, достаточно заполнить форму участника на сайте форума www.инвестируйвкчр.рф.
 
Предпринимателям и организациям, желающим стать партнерами инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР", а также принять участие в выставке MADE IN KAVKAZ EXPO, необходимо заполнить до 4 октября заявку на участие и регистрацию компании-участника на сайте www.madeinkavkazexpo.ru.

Возрастная категория 0+.

Дата и время проведения: 10 октября 2019 с 10:00 до 19:00.

Место проведения: Карачаево-Черкесская Республика, ВТРК "Архыз", ресторан "Трамплин 1650".

Официальная гостиница форума: ГК "Романтик" +7 (938) 025 24 95 www.hotelromantik.ru/booking.

Сайт Инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" www.инвестируйвкчр.рф.

Instagram @investinkavkaz

Реклама на ТАСС
В России в третий раз проходит Всероссийский экономический диктант
По предварительным оценкам, в акции принимают участие более 100 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС