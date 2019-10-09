Первый инвестиционный бизнес-форум "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" пройдет в Карачаево-Черкесии

Москва, 9 октября. Всесезонный курорт Карачаево-Черкессии "Архыз" 10 октября соберет представителей инвестиционных кругов как федерального, так и регионального уровня, государственных структур финансово-экономического блока, бизнеса, предпринимательства, экспертного сообщества в рамках крупнейшего регионального инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР". Организаторами форума выступают Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики и Центр поддержки предпринимательства КЧР при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и Института развития государственно-частного партнерства "РЕГИОН". Задача форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" - стать эффективной международной площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики с регионами России и зарубежными странами.

"Инвестиционный бизнес-форум "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" проводится в рамках реализации национального проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в целях популяризации предпринимательства и развития инвестиционной политики. В первую очередь, это возможность для инвесторов и предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики и других регионов Северо-Кавказского федерального округа обсудить ключевые вопросы региональной экономики, международной интеграции, развития новых отраслей и внедрения инновационных технологий, обмена опытом, а также рассказать нашим участникам и гостям. Убежден, что предполагаемые в рамках форума дискуссионные площадки будут содействовать доверительному диалогу бизнес-сообществ, откроют возможности для новых инициатив, помогут выработать механизмы государственно-частного партнерства и определить горизонты развития", - отмечает Али Накохов, министр экономического развития КЧР. Мероприятия бизнес-форума представлены несколькими экспертными площадками с обсуждением факторов экономики и финансовой политики, влияющих на региональный инвестиционный климат и бизнес-активность. Будут рассмотрены наиболее эффективные практики реализации национальных проектов в регионах СКФО по четырем направлениям социально-экономического развития: международная кооперация и экспорт, малое и среднее предпринимательство, производительность труда и цифровизация экономики. Кроме того, для предпринимателей пройдут практические семинары и мастер-классы, а также выставка товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства MADE IN KAVKAZ EXPO.

Участие в качестве посетителя бесплатное, достаточно заполнить форму участника на сайте форума www.инвестируйвкчр.рф.



Предпринимателям и организациям, желающим стать партнерами инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР", а также принять участие в выставке MADE IN KAVKAZ EXPO, необходимо заполнить до 4 октября заявку на участие и регистрацию компании-участника на сайте www.madeinkavkazexpo.ru.

Возрастная категория 0+.



Дата и время проведения: 10 октября 2019 с 10:00 до 19:00.

Место проведения: Карачаево-Черкесская Республика, ВТРК "Архыз", ресторан "Трамплин 1650".

Официальная гостиница форума: ГК "Романтик" +7 (938) 025 24 95 www.hotelromantik.ru/booking.

Сайт Инвестиционного бизнес-форума "ИНВЕСТИРУЙ В КЧР" www.инвестируйвкчр.рф.

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