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В России в третий раз проходит Всероссийский экономический диктант

По предварительным оценкам, в акции принимают участие более 100 тыс. человек

Москва, 9 октября. В Финансовом университете при Правительстве РФ 9 октября состоялось открытие третьей общероссийской образовательной акции Всероссийский экономический диктант, организованной Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и ведущих вузов России, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук.

Сегодня акция проходит по всей России – на 1516 региональных площадках в 85 субъектах РФ, а также на 11 зарубежных площадках.

Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, рассказал, что диктант напишут во всех уголках России, в том числе самых отдаленных, таких как остров Кунашир, который находится в 16 км от Японии, и село Уэлен – самый восточный обжитой населенный пункт России и Евразии, всего в 84 км от США.

Сергей Бодрунов отметил, что для Вольного экономического общества России большая честь ежегодно проводить открытие диктанта в стенах Финансового университета при Правительстве РФ – первого в стране специализированного финансового вуза, из стен которого в разные годы выходили министры финансов и руководители крупнейших финансово-кредитных учреждений страны.

Михаил Эскиндаров, ректор Финансового университета, подчеркнул важность таких акций, как Всероссийский экономический диктант: "Экономические знания нужны всем, и, если благодаря диктанту вы усвоите какие-то экономические основы, полагаю, задача акции уже решена. Самое большое богатство – это знания, желаю вам, чтобы эти знания прирастали".

Молодые люди, которые сегодня писали диктант не в первый раз, отмечали, что большинство заданий были на общую эрудицию и для их выполнения не требовалось специальных знаний, в отличие от вопросов диктанта прошлого года.

"Я пишу диктант в третий раз, – рассказала Виктория Каплина, студентка третьего курса Финансового университета, – мне понравились вопросы, они были не очень сложные, уверена, что такие акции нужны, чтобы заинтересовать студентов и школьников предметом – а чем занимается экономика, что она собой представляет, какие проблемы изучает, на какие вопросы дает ответ". 

Валерия Щукина, студентка второго курса Финансового университета, рассказала, почему она принимает участие в акции второй год подряд: "Моя специальность – экономика, и я хотела бы стать востребованным специалистом в будущем. Эта акция для меня – возможность проверить свои знания, возможно, найти в них пробелы и узнать что-то новое".

Алексей Дибров, студент второго курса Финансового университета, писал диктант впервые. По мнению Алексея, акция будет полезна каждому, не только будущим экономистам. Студент поделился, что в целом доволен своими знаниями, тем не менее, придя домой, поищет ответы на несколько вопросов, с которыми у него возникли проблемы.

На центральной московской площадке в Финансовом университете диктант написали около 700 человек.

Триста школьников и студентов пришли проверить свои знания на центральную площадку Подмосковья – в Московский Государственный областной Университет. Открыл диктант в Подмосковье Вячеслав Крымов, вице-президент ВЭО России, президент ВЭО Московской области, председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной Думы.

Бланки участников будут проверены в едином центре обработки результатов и проверки диктанта до 30 октября 2019 года, а результаты опубликованы на сайте www.diktant.org.

Возрастная категория 0+. 

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