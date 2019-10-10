Более 1,1 тыс. человек проверили свои знания по экономике в УрГЭУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Участники ежегодной образовательной акции "Всероссийский экономический диктант" в третий раз проверили свои знания по экономике в Уральском государственном экономическом университете. Более 1,1 тыс. школьников и студентов ответили на 20 вопросов в течение часа.

Организаторы мероприятия – Вольное экономическое общество России – обозначили тему диктанта 2019 - "Сильная экономика — процветающая Россия". Для проведения мероприятия были задействованы четыре просторные аудитории вуза.

"Мы рассуждаем об экономике дома, критикуем ее, а здесь можно проверить свой уровень знаний. И не нужно этого бояться. Разбираясь в экономике, мы можем увидеть и выстроить перспективы развития в собственной семье, в городе, в регионе и стране. Цель подобных диктантов — популяризировать грамотность населения в этих вопросах, при этом охватить все категории граждан, начиная со школьного возраста и старше", - отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.

В мероприятии приняли участие более 200 школьников. По словам ректора, в основном это старшеклассники, которые сейчас выбирают свой путь. "Это очень здорово, что среди школьников есть те, кто не побоялся прийти и проверить свои знания. Для них сейчас самое время пробовать свои силы, и нужно дать им такую возможность", - добавил Силин.

"Сегодня здесь студенты 16 государственных вузов, руководители общественных организаций, школьники и просто жители Екатеринбурга. Вопросы заранее никто не видел, поэтому условия у всех равные. Тема диктанта затрагивает как историю, так и современное положение дел в российской экономике", - рассказала Яна Сикорская, организатор региональной площадки, директор Департамента по молодежной политике УрГЭУ.

"Я немного волнуюсь, хоть и готовился к диктанту. Дома поднимал экономическую литературу, штудировал конспекты, которые записывал на лекциях и практических семинарах. Я считаю, что экономика — это основа любого государства, поэтому ее азы должен знать любой гражданин. Это полезно и для личного развития, участие в диктанте помогает понять свой уровень и определить, какие знания необходимо еще подтянуть", - поделился Юрий Пихинек, студент Института экономики УрГЭУ.

Все участники получили сертификаты, а те, кто наберет максимальное количество балов будут награждены на специальной торжественной церемонии. Итоги диктанта будут подведены в течение 10 дней и опубликованы на официальном сайте мероприятия, а также на сайте Вольного экономического общества России. Отметим, что экономический диктант прошел сегодня во всех субъектах Российской Федерации. Принять участие в нем можно было и не выходя из дома: на официальном сайте, где было организовано онлайн-тестирование. В прошлом году к акции присоединились более 98 тыс. человек на 1294 площадках в 83 регионах Российской Федерации и площадках трех иностранных государств.