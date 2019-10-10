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Лауреатов конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" наградят в Хабаровске

В рамках торжественной церемонии будут названы 12 лучших СМИ региона в четырех номинациях

Москва, 10 октября. В Хабаровске 11-12 октября пройдут финальные мероприятия окружного этапа XI Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений ― "СМИротворец-Дальний Восток".

Лауреатов конкурса "СМИротворец-Дальний Восток" ожидает насыщенная двухдневная программа. На факультете журналистики Тихоокеанского государственного университета состоится круглый стол со студентами "Мультимедийная журналистика: Новые вызовы". Журналистам проведут экскурсию по Хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова и покажут петроглифы села Сикачи Алян. Для повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в межнациональном культурном центре "Ариран" проведут семинар "Освещение межэтнической тематики в региональных средствах массовой информации".

Экспертный совет рассмотрел более 500 работ из 104 средств массовой информации и представил на суд профессионального жюри шорт-лист, куда вошли 64 журналистские работы от 34 дальневосточных редакций. В результате были выбраны 12 лучших СМИ региона в четырех номинациях. Их имена будут оглашены на торжественной церемонии награждения победителей, которая состоится 12 октября в краевом дворце дружбы "Русь". Начало в 18:00.

На сцену вместе с победителями краевого фотоконкурса "Хабаровский многонациональный край" выйдут "СМИротворцы" ― лучшие журналисты региона, освещающие жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия 145 народов, проживающих в крае, а также деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

Заслуженные награды "СМИротворцы" получат из рук членов жюри и почетных гостей церемонии. На подведение итогов окружного этапа конкурса приглашены:

- губернатор Хабаровского края Сергей Фургал;

- президент Гильдии межэтнической журналистики, главный редактор портала "Национальный акцент", член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Маргарита Лянге;

- шеф-редактор журнала "Русский Репортер" Виталий Лейбин;

- председатель комитета по информационной политике и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края Анна Губина; 

- собственный корреспондент "Российской Газеты - Северо-Запад", руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Санкт-Петербурге Вера Черенева;

- первый заместитель председателя совета Хабаровской краевой общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края", президент Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Владимир Бейк;

- шеф-редактор интернет-газеты "Ингушетия", руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Республике Ингушетия Павел Цороев.

Накануне завершился прием работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019". Экспертный совет формирует шорт-лист, и на следующей неделе жюри приступит к голосованию. Окружные этапы конкурса пройдут также в Ижевске (16-17 октября) и Ростове-на-Дону (30 октября-1 ноября). Финальные мероприятия состоятся 25 ноябре в Москве.

Конкурс "СМИротворец" в 2019 году проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ИА ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Ознакомиться с ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса. 

Возрастная категория 18+.

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