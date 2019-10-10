Молодежный образовательно-творческий проект "Оперный класс" проходит в Москве

Москва, 10 октября. В Москве со 2 по 15 октября проходит Молодежный образовательно-творческий проект "Оперный класс", в рамках которого будет осуществлен полный цикл подготовки оперного спектакля Дж. Россини "Золушка".

Организатор – Благотворительный фонд Елены Образцовой. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Музыкальный руководитель проекта и дирижер спектакля "Золушка" – всемирно известный оперный певец, главный приглашенный дирижер НОВАТа, приглашенный дирижер Михайловского театра Дмитрий Корчак. Художественный руководитель – директор Россиниевской академии в Пезаро Эрнесто Паласио.

На сцене Московского театра Новая опера им. Е.В. Колобова 13 октября пройдет оперный спектакль Дж. Россини "Золушка", главные партии в котором исполнят участники творческой школы. Золушка – солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук, Рамиро – солист Михайловского театра Дамир Закиров, Дандини – солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Андрей Максимов, Дон Маньифико – солист Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Евгений Ставинский, Алидоро – артист Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрий Чеблыков, Клоринда – солистка Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Джульетта Аванесян, Тисба – солистка Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова, Заслуженная артистка России Ирина Ромишевская.

В Большом зале Московской консерватории 15 октября состоится гала-концерт с участием выпускников школы. В концерте принимают участие Дамир Закиров, Андрей Максимов, Алексей Прокопьев, Дмитрий Чеблыков, Юлия Меннибаева, Джульетта Аванесян, Анастасия Лепешинская, Мария Баракова, Валерий Макаров. Концерт пройдет в сопровождении московского камерного оркестра Музыка Вива и Государственного академического Московского областного хора имени А. Кожевникова. Дирижер – Дмитрий Корчак.

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