"Экспертный клуб Екатеринбурга" предложил создать психоаналитический институт на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. "Экспертный клуб Екатеринбурга" предложил создать Евразийский психоаналитический институт для изучения проблемы суицидов и выработки механизмов профилактики. Об этом сообщил руководитель организации Анатолий Гагарин.

"Наша задача - объединить усилия всех специалистов, чтобы мы могли мониторить ситуацию, обмениваться мнениями и идеями, которые у нас возникают. Возникла идея Евразийского психоаналитического института на Урале, потому что сейчас проблема систематизации тех знаний, которые есть об этих процессах, актуальна. Этим надо заниматься постоянно. Мне кажется, институт психоанализа может систематизировать усилия философов, культурологов, психоаналитиков и психологов для того, чтобы выработать общие рекомендации и создать методы профилактики суицидов и других проблем", - сказал он.

По словам Гагарина, также в регионе можно организовать фестиваль психического здоровья. "Можно подготовить постоянные мероприятия, некие формы, дискуссии, баттлы. Мы должны эту тему сделать одной из важнейших. К сожалению, пока эти проблемы решаются сами собой. Я думаю, что нужен системный подход, когда представители всех направлений науки и практики могли скоординировать усилия для создания комплексной программы", - отметил он.

Председатель Этического Комитета Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, руководитель Секции детского психоанализа, врач-психотерапевт, психоаналитик Георгий Амусин уточнил, что профилактика может быть действенной при понимании, что провоцирует человека и что можно этому противопоставить.

Всемирный день психического здоровья отмечается ежегодно 10 октября. Он был учрежден Всемирной федерацией психического здоровья (World Federation for Mental Health - WFMH) в 1992 году с целью повышения информированности населения о проблемах психического здоровья и способах его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.