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В Москве состоялась конференция "День Бренда 2019. Стагнация как рывок?"

Мероприятие посетили порядка 2,6 тыс. специалистов, связанных с закупкой рекламы
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Описание
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова
© Татьяна Рябова

Москва, 11 октября. В Москве в "Цифровом делом пространстве" прошла профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, "День Бренда 2019. Стагнация как рывок?". 

"День Бренда 2019. Стагнация как рывок?" посетили почти 2600 специалистов, связанных с закупкой рекламы, а спикерами конференции стали более 70 опытных российских экспертов — представителей крупнейших компаний-рекламодателей: Nestle, Coca Cola, Nissan, Mars, Unilever, McDonald's, Сбербанк, Mon'delez, "ВымпелКом", "Эльдорадо", МТС, PepsiCo, Kellog’s, Unilever; топ-менеджеры рекламных групп, главы и ведущие специалисты исследовательских компаний, медиаплощадок, селлеров и технологических платформ.

В рамках пленарной секции состоялась дискуссия между маркетологами крупнейших брендов, представителями исследовательских компаний, площадок и агентского бизнеса. Участниками панели стали: Алексей Поповичев, ассоциация "Русбренд"; Евгений Попов, Kantar TNS; Светлана Миливоевич-Панев, Coca-Cola Russia; Василий Большаков, "Эльдорадо"; Руслан Тагиев, Mediascope; Алексей Толстоган, НРА; Леонид Савков, "Яндекс"; Ольга Паскина, "Национальная Медиа Группа"; Мария Донских, Dentsu Aegis Network Russia; Елена Кустова, АДВ.

Эксперты обсудили проблему трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли, а также рассмотрели вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений.

Презентации спикеров "День Бренда 2019", фоторепортаж и другие материалы с конференции будут опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2019" доступна на странице AdIndex в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.

Организаторы мероприятия: "Русбренд", AdIndex, Mediascope, "Национальный Рекламный Альянс" (НРА).

Генеральный партнер: Mediainstinct Group.

Индустриальные партнеры: Группа АДВ, Dentsu Aegis Network, OMD OM Group, ivi.

Партнеры конференции: GroupM, "Яндекс", НТВ, Maer Group, Publicis Media.

Информационные партнеры: официальная соцсеть конференции "ВКонтакте", радиопартнер — "Эхо Москвы", официальный телеканал конференции "МИР 24", СМИ2, Российская газета, ТАСС, Rusbase, газета Metro, Banki.ru, Outdoor Media, "Прайм", Breaking Trends, Телеканал "360".

Специальные партнеры: Batt Box, "Воды Здоровья", Jumpica.

Возрастная категория 18+. 

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Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
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