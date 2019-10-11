В Москве состоялась конференция "День Бренда 2019. Стагнация как рывок?"

Москва, 11 октября. В Москве в "Цифровом делом пространстве" прошла профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным темам в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций, "День Бренда 2019. Стагнация как рывок?".

"День Бренда 2019. Стагнация как рывок?" посетили почти 2600 специалистов, связанных с закупкой рекламы, а спикерами конференции стали более 70 опытных российских экспертов — представителей крупнейших компаний-рекламодателей: Nestle, Coca Cola, Nissan, Mars, Unilever, McDonald's, Сбербанк, Mon'delez, "ВымпелКом", "Эльдорадо", МТС, PepsiCo, Kellog’s, Unilever; топ-менеджеры рекламных групп, главы и ведущие специалисты исследовательских компаний, медиаплощадок, селлеров и технологических платформ.

В рамках пленарной секции состоялась дискуссия между маркетологами крупнейших брендов, представителями исследовательских компаний, площадок и агентского бизнеса. Участниками панели стали: Алексей Поповичев, ассоциация "Русбренд"; Евгений Попов, Kantar TNS; Светлана Миливоевич-Панев, Coca-Cola Russia; Василий Большаков, "Эльдорадо"; Руслан Тагиев, Mediascope; Алексей Толстоган, НРА; Леонид Савков, "Яндекс"; Ольга Паскина, "Национальная Медиа Группа"; Мария Донских, Dentsu Aegis Network Russia; Елена Кустова, АДВ.

Эксперты обсудили проблему трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли, а также рассмотрели вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений.

Презентации спикеров "День Бренда 2019", фоторепортаж и другие материалы с конференции будут опубликованы на официальном сайте мероприятия и в спецпроекте на портале AdIndex.ru. Полная запись трансляции "День Бренда 2019" доступна на странице AdIndex в социальных сетях " ВКонтакте " и Facebook .

Организаторы мероприятия: "Русбренд" , AdIndex , Mediascope , "Национальный Рекламный Альянс" (НРА) .

Генеральный партнер: Mediainstinct Group.

Индустриальные партнеры: Группа АДВ , Dentsu Aegis Network , OMD OM Group , ivi.

Партнеры конференции: GroupM , "Яндекс" , НТВ , Maer Group , Publicis Media.

Информационные партнеры: официальная соцсеть конференции "ВКонтакте" , радиопартнер — "Эхо Москвы" , официальный телеканал конференции "МИР 24" , СМИ2 , Российская газета , ТАСС , Rusbase , газета Metro , Banki.ru , Outdoor Media , "Прайм", Breaking Trends , Телеканал "360".

Специальные партнеры: Batt Box, "Воды Здоровья", Jumpica.

Возрастная категория 18+.