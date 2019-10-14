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Подведены итоги Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019

В мероприятиях деловой программы приняли участие более 1,7 тыс. человек
Описание
© Росконгресс

Москва, 14 октября. В Сочи завершились мероприятия деловой программы Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019. Обсудить внедрение инновационных технологий в финансовом секторе собрались более 1700 участников и представителей СМИ из России и 37 иностранных государств и территорий, среди них: Австрия, Бельгия, Великобритания, Франция, Германия, Израиль, Китай, Япония, Сингапур, США и другие. Впервые в Finopolis участвовали представители Индонезии, Польши, Эстонии.

В Finopolis 2019 приняли участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина; заместитель председателя Народного банка Китая Фань Ифэй; директор, президент департамента качества, бизнес-процессов и информационных технологий Huawei Tао Цзинвэнь; старший вице-президент, главный юрисконсульт компании Ant Financial Services Group Лэймин Чэнь; председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила: "Финансовые технологии меняют мир, они несут огромные преимущества для потребителей и бизнеса, делая финансовые сервисы и продукты удобными и быстрыми. Но, конечно, это и риски, в том числе для регулятора. И мы все должны меняться для того, чтобы отвечать на все эти вызовы. Пять лет назад мы обещали, что наше регулирование будет мягким, мы постараемся не задушить развивающиеся технологии в своих регуляторных объятиях. Я думаю, что сейчас настает время, чтобы поговорить, какое будет регулирование, выработать повестку наших действий", – добавила она.

В рамках форума состоялись три пленарные дискуссии, посвященные регулированию финтех-отрасли, персонализации финансовых сервисов, а также перспективам развития финтеха до 2035 года. Прошли 17 секционных заседаний и девять тематических круглых столов, в ходе которых участники обсудили конкурентоспособность банкинга и финтеха, новации в платежной отрасли, кибербезопасность, цифровое право, RegTech и SupTech, квантовую криптографию, возможности финтеха для малого и среднего предпринимательства и другие аспекты функционирования отрасли.

В рамках программы состоялся диалог основателя Парижского финтех-форума Лорана Низри и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, выступил один из самых влиятельных экспертов в сфере технологий в Великобритании Крис Скиннер.

Впервые на площадке Finopolis 2019 работала Открытая сцена – пространство, где представители ведущих банков, финтех-компаний, экспертного и научного сообществ выступили с лекциями и презентациями на актуальные темы финансовых технологий. На Открытой сцене прошли 14 открытых лекций, питчи стартапов Фонда "Сколково" и презентация годового отчета ФинЦЕРТ.

В мероприятиях молодежной программы Finodays 7–11 октября приняли участие 82 человека. Главным событием молодежной программы стал Хакатон, в ходе которого 17 студенческих команд состязались в решении бизнес-кейсов от лидеров финансового рынка. По решению жюри первое место поделили команда Techtación, предложившая улучшение биометрической системы идентификации для защиты от мошенничества – распознавание по лицу и уникальному жесту, и команда PPnP, решившая кейс по геймификации для банка на основе информации о транзакциях. Второе место заняла команда Hardway, создавшая рекомендательную систему скидок в ритейле для банковских клиентов.

В рамках спортивной программы состоялся турнир по пляжному волейболу, в котором с представителями финтех-отрасли сыграли российские пляжные волейболистки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова. В традиционном финтех-забеге на 5 км по набережной Олимпийского парка Сочи приняли участие более 100 человек.

Партнерами Finopolis 2019 выступили 55 организаций.

Генеральными партнерами форума стали ПАО "Ростелеком", Альфа банк, компании Visa, Huawei, Mastercard, НСПК. Премиум-партнеры форума: Qiwi, АФТ, Прософт. Официальными партнерами Finopolis 2019 выступали Тинькофф банк, Московская биржа, Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Росинкас, Waves.

Мероприятия Finopolis 2019 завершит хоккейный матч между командами "Финополис" и "Мир", организованный платежной системой "Мир".

Организатор Finopolis 2019 – Банк России. Оператор форума – Фонд Росконгресс.

Возрастная категория 6+.

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