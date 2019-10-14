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"СМИротворцев" Дальнего Востока наградили в Хабаровске

Дипломы и призы вручили представителям 12 редакций в четырех номинациях: "Печать", "Интернет", "Телевидение" и "Родные языки"
Описание
© Пресс-служба конкурса "СМИротворорец"

Москва, 14 октября. В Хабаровске наградили дальневосточные средства массовой информации, занявшие призовые места в региональном конкурсе "СМИротворец-Дальний Восток" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Представители 12 редакций поднимались на сцену краевого дворца дружбы "Русь" за дипломами и призами.

Номинация "Печать"

1 место ― журнал "Лучшее в Хабаровске" (г. Хабаровск). Материалы Анастасии Хаустовой "Душевная встреча", "Под одним солнцем" и "Под крышей мира" Марины Устимовой.

2 место ― газета "Амурская правда" (г. Благовещенск). Публикации Анны Деровой "В теле Мэн Сяньго живет наша сестра" и "Спасенный советскими врачами китаец Мэн Сяньго встретил юбилей в кругу амурских родственников".

3 место ― журнал "Бурятия многоликая" (г. Улан-Удэ). Статьи "Сибиряки — какая им досталась доля" Людмилы Шишмаревой и "РОДная кровь" Ларисы Буруновой.

Номинация "Интернет"

1 место ― интернет-портал News.Ykt.Ru ("Новости Якутии") из г. Якутска. Публикация Марии Алексеевой "Ученая из Испании — о Сибири, любви к Якутии и о том, как она построила якутский балаган в Европе" и Елены Алексеевой "Американка Сьюзен Крейт и ее дочь Туйаара-Кэтрин: "Лучшие ысыахи — в маленьких деревнях".

2 место ― РИА "Сахалин-Курилы" (г. Южно-Сахалинск). Материалы Анастасии Загуменской "Урны с прахом 16 сахалинских корейцев отправили на историческую родину" и Евгении Шараговой ― "Сахалинцы с интересом участвуют в татарских мастер-классах", а также "Пельмени, ттоккук и красные конверты: на Сахалине готовятся встретить восточный Новый год".

3 место ― информационное агентство "Камчатка" (г. Петропавловск-Камчатский). Видеосюжеты Лейсан Сейтсалиевой "Коряки отмечают Новый год" и "Камчатский сабантуй-2019".

Номинация "Телевидение"

1 место ― ГТРК "Амур" (г. Благовещенск). Репортажи "В Россию с любовью" и "Спасибо от Мэн Сяньго", автор – Анна Шантыка.

2 место ― ГТРК "Бурятия" и китайский телеканал CGTN-Русский (г. Улан-Удэ). Программа "Радость встречи. Через годы и расстояния", авторы Баирма Раднаева, Лю Сысы, Хао Минцзе.

3 место ― телекомпания СЭТ-Медиа (г. Хабаровск). Авторская программа Александра Ткаченко "Национальная глобальная кухня".

Номинация "Родные языки"

1 место ― газета "Молодой Дальневосточник ХХI век" (г. Хабаровск). Цикл публикаций Юрия Вязанкина "Звучи, родной язык".

2 место ― телерадиокомпания "Тивиком ТВ" из г. Улан-Удэ. Программа "Тухэриг", продюсер — Булат Цыденешеев.

3 место ― газета "Магаданская правда". Статья Саркиса Тарутина "Можно ли спасти родную речь эвенов?".

Экспертный совет рассмотрел более 500 работ из 104 средств массовой информации и представил на суд профессионального жюри шорт-лист, куда вошли 64 журналистские работы от 34 дальневосточных редакций. В результате были выбраны 12 лучших СМИ региона в четырех номинациях.

Анна Шантыка, победитель в номинации "Телевидение": "Я из тех людей, кто постоянно сомневается в себе. Поэтому победа в конкурсе, признание коллег для меня важны. И, конечно, мне очень повезло с героями: они замечательные, и делать про них программы было удовольствием. Конкурс заряжает, хочется и дальше продолжать тему, искать новые истории".

В составе жюри окружного этапа конкурса:

- заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Александр Ивагин;

- председатель хабаровского отделения Гильдии межэтнической журналистики Жанна Науменко;

- заместитель председателя Ассамблеи народов Хабаровского края Валерик Хидиров;

- президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге;

- руководитель ингушского отделения Гильдии Павел Цороев;

- глава петербургского отделения Гильдии Вера Черенева.

Маргарита Лянге, член жюри, создатель "СМИротворца": "В Хабаровске собрались лучшие журналисты Дальнего Востока. Неравнодушные, талантливые, с горящими глазами. И они не просто получили свои награды и уехали. Они познакомились, обменялись идеями, сдружились. Поняли, они не одни, что заинтересованных межнациональной темой коллег много. И в этом одна из главных целей нашего конкурса".

Вера Черенева, член жюри: "Все работы очень нестандартные, большинство посвящено неизвестным аспектам культуры народов, которые живут на Дальнем Востоке. Есть материалы, для создания которых журналист явно потратил не один месяц: подробные, вдумчивые, проблемные. Это очень важно, что такие журналистские работы есть в информационном пространстве".

Накануне лауреаты конкурса съездили на экскурсию к петроглифам Сикачи-Аляна, посетили музей и приняли участие в национальных нанайских играх.

Булат Цыденешеев, продюсер, лауреат конкурса: "Это погружение в другую культуру, в другое мироздание просто замечательно. Я давно мечтал побывать в Хабаровске, и вот моя мечта осуществилась, спасибо организаторам конкурса "СМИротворец".

Ежегодно в рамках финальных конкурсных мероприятий проходят семинары и мастер-классы по межэтнической журналистике. В Хабаровске для повышения квалификации корреспондентов региональных и муниципальных СМИ в межнациональном культурном центре "Ариран" состоялся семинар "Освещение межэтнической тематики в региональных средствах массовой информации". Главный редактор журнала "Русский Репортер" Виталий Лейбин и главный редактор портала "Национальный акцент" Маргарита Лянге поделились опытом и ответили на вопросы журналистов.

Прием работ на федеральный конкурс "СМИротворец-2019" завершился по всем федеральным округам. До конца октября жюри проведет голосование и выберет лучшие СМИ, кто точно знает, как вести межкультурный диалог.

Следующие окружные этапы конкурса пройдут в Удмуртской Республике (г. Ижевск, 16-17 октября) и Ростове-на-Дону (30 октября-1 ноября). Традиционно в конце ноября лучшие из лучших соберутся в Москве на финальные мероприятия конкурса "СМИротворец-2019".

В 2019 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей по инициативе Гильдии межэтнической журналистики и при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". Информационные партнеры конкурса ― ИТАР ТАСС, "Российская газета", Национальная ассоциация телерадиовещателей, Союз журналистов России, журнал "Русский репортер".

Ознакомиться с ходом проведения конкурса "СМИротворец" в 2019 году можно на странице конкурса. 

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