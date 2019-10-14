Выпускник Школы социального предпринимательства обучает в Югре людей с инвалидностью

ТАСС, 14 октября. Сургутянин Владислав Ефимов создает платформу по обучению людей с инвалидностью цифровым профессиям. В Фонде поддержки предпринимательства Югры сообщили, что молодой человек имеет большой опыт в разработке сайтов, высоконагруженных проектов и сервисов поиска исполнителей. Главной своей задачей видит разработку платформы по обучению людей с инвалидностью и сервиса, где они смогут зарабатывать, оказывая услуги.

"Идея Владислава Ефимова сформировалась в процессе обучения в Школе социального предпринимательства. Будущий предприниматель провел исследование и выяснил, что, по статистике, в поисковой системе Яндекс ежемесячно вводится более 70 тыс. запросов по таким фразам, как "работа для инвалида", "кем может работать инвалид" и т.д. И цифра растет. За прошлый год, по данным "Яндекс.Метрики", она увеличилась на 15%. Это говорит лишь об одном - людям с инвалидностью очень нужна работа. И вместе с тем знаний хватает не у всех", - рассказали в фонде.

Там отметили, что молодой человек уверен: цифровые профессии – это настоящее и будущее. Именно их можно осваивать, не выходя из дома, стать профессионалом и зарабатывать деньги. Владислав уже собрал команду профессиональных преподавателей, имеющих опыт работы с инвалидами. Уже сейчас у него проходят обучение люди с инвалидностью и применяют свои навыки на практике.

Только за последний месяц на базе сервиса "Хоупворк" прошло два курса по копирайтингу и основам разработки сайтов, а также два вебинара по работе с Adobe Illustrator. На них собиралось в среднем более 30 человек, помимо этого, собрано более 500 единомышленников в социальных сетях.

Владислав вместе со своей командой ведет разработку единой платформы, на которой смогут отслеживать прогресс каждого ученика, проводить онлайн-обучение и вебинары, хранить их записи, тестировать и проверять домашнее задание. Для ее запуска организаторам нужна поддержка всех неравнодушных людей.

Сегодня каждый может зайти на краудфандинговую платформу planeta.ru и сделать любой вклад в развитие платформы и сервиса "Хоупворк".

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Обучающий курс "Школа социального предпринимательства" реализуется Фондом поддержки предпринимательства Югры в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".